Chiquis Rivera habló sobre la infidelidad de Sebastián Lletget a su “mejor amiga” Becky G

Luego de hacerse pública la infidelidad del futbolista argentino Sebastián Lletget a su prometida, la cantante Becky G, Chiquis Rivera habló del difícil momento que está atravesando su “mejor amiga”, quien ya fue vista sin su anillo de compromiso, señal de que la cosa no está nada bien y por lo que sus fans se están cuestionando si la pareja podrá superar esta aguda crisis amorosa.

Sebastián Lletget reconoció que cometió un error al traicionar a su prometida Becky G.

Si bien el jugador del FC Dallas utilizó su cuenta de Instagram para disculparse públicamente con Becky G y reconocer su deslealtad, lo cierto es que aún no se sabe cómo terminará esta historia que parecía un amor de cuento de hadas. "Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces", expresó el jugador del equipo de fútbol FC Dallas.

Es por ello que Chiquis, quien grabó con Becky G el tema “Jolene”, habló del escándalo que estalló entre la intérprete de “Mami” y el deportista. En una conferencia de prensa ofrecida en México, la hija de Jenni Rivera se refirió a lo ocurrido con su amiga y su prometido, luego de que saliera a la luz la infidelidad del jugador de fútbol, luego de que hace pocos meses se hayan comprometido.

Chiquis Rivera considera a Becky G como una de sus "mejores amigas" dentro de la industria del entretenimiento.

"Becky es una de mis mejores amigas de la industria, es una muchacha muy linda. No les puedo dar, la verdad, un comentario sobre esta relación porque es algo tan privado, tan bonito, y yo la verdad no sé si es cierto o no. Una cosa que sí les puedo decir es que Becky es un diamante, es una mujer hermosa por dentro y por fuera, y se merece el mundo", expresó Chiquis Rivera.

Hasta el momento, Becky G no se ha pronunciado sobre este tema tan delicado, aunque en sus redes sociales, sus fans les han hecho llegar numerosos mensajes de apoyo y contención a la cantante.