Belinda sufre ataque de parte de un fan en pleno concierto

En su más reciente presentación en la Feria de Irapuato, Guanajuato, México, delante de más de 2 mil asistentes, Belinda sufrió un ataque por parte de un fan en pleno concierto.

La cantante, quien se encontraba compartiendo sus éxitos con todos sus seguidores, fue sorprendida por un fanático que logró burlar la barra de seguridad y subió al escenario, abalanzándose sobre la protagonista de "Bienvenidos a Edén". Al acercarse, el hombre no controló su fuerza y agarró a la artista por la cintura, además de apoyarse en sus pechos, lo que muchos tomaron también como una forma de acoso.

En pleno concierto, Belinda fue abordada con fuerza por un fan que estaba bajo los efectos del alcohol.

Si bien el ataque fue sin querer, la fuerza que implementó el fan lastimó a Belinda en la espalda y el cuello, sin embargo, la cantante mantuvo la calma y solicitó al admirador que la soltara para poder saludarlo sin que esto suponga poner en riesgo su integridad física. No obstante, la ofuscación del hombre era tal que los guardias de seguridad del evento tuvieron que intervenir para separarlo de la celebridad.

El tenso momento en el que estuvo en riesgo la seguridad de Belinda fue grabado muchos fanáticos que estuvieron presentes en el concierto ofrecido por la cantante en la Feria de Irapuato, en donde la intérprete de “Sapito” pidió cordura al hombre diciéndole que se relajara y la soltara. "Si te relajas te juro que no te van a bajar del escenario. Vamos a estar bien", dijo la ex novia de Christian Nodal.

Efectivos de seguridad tuvieron que intervenir para separar al hombre de la cantante.

El hombre que subió al escenario y atacó a Belinda estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que los miembros de seguridad tuvieron que intervenir para que no siguiera lastimando a la cantante. “Casi te da algo, me asustaste. Yo también. Está ped*to, está ped*to", dijo Belinda tras el incidente.

Al finalizar el concierto, la también actriz utilizó su cuenta de Instagram para contarles a sus más de 16 millones de seguidores el traumático momento que vivió encima del escenario cuando un fan subió y la atacó dejándola lesionada y con dolores en la espalda. "En el concierto de hoy se subió una persona al escenario. Casi me tira y me lastimó. Además del susto que me llevé me duele mucho la espalda", escribió Belinda.