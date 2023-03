Bad Bunny revela que sintió al besar a un hombre

Indiscutiblemente Bad Bunny se ha convertido en el máximo referente del género urbano y prueba de ello es el hecho que el puertorriqueño fue elegido para posar en la primera portada en español de la revista “Time”, en la cual ofreció una entrevista donde se refirió a varios temas, e incluso reveló lo que sintió al besar a un hombre frente a las pantallas.

Cabe recordar que el cantante debutó en la actuación en la película “Bullet Train” junto a Brad Pitt y en la serie “Narcos: México”. Ahora, el “Conejo Malo” tiene un papel relevante en la película “Cassandro”, en la que protagoniza una escena de amor con el actor mexicano Gael García Bernal.

Bad Bunny hizo historia al ser elegido para posar en la tapa de la primera edición de la versión en español de la revista "Time"

El artista, quien en el último tiempo ha sido captado junto a la modelo estadounidense Kendall Jenner luego de su ruptura con Gabriela Berlingueri, habló sobre el beso que se dio con el protagonista de la película “El crimen del padre Amaro”. "Mi primer beso en una película y fue con un hombre. Ese es mi castigo por estar con tantas mujeres en mi vida", dijo el reguetonero en forma de broma.

Asimismo, comentó que tomó la propuesta del beso con total profesionalismo. "Si estás actuando, estás siendo una persona que no eres. Así que cuando me pidieron eso, les dije: 'sí, estoy aquí para lo que quieran'. Creo que fue muy cool. No me sentí incómodo", reveló Bad Bunny.

En la película "Cassandro", Gael García Bernal protagonizó una escena romántica junto a Bad Bunny en la cual se dieron un beso.

Cabe destacar que la película “Cassandro” fue presentada en enero pasado durante el festival de cine independiente “Sundance” llevado a cabo en el poblado de Park City, Utha, Estados Unidos, aunque aún no se sabe la fecha en la que se estrenará en las salas. Este no es el primer beso que Bad Bunny se da con un hombre, ya que en agosto del 2022, el cantante causó revuelo al besar a uno de sus bailarines sobre el escenario en su presentación en los “MTV Video Music Awards”, en el mítico Yankee Stadium.

Así también, el artista se refirió a la libertad de elección que tienen las personas a la hora de elegir sus preferencias. "Yo creo que el sexo es un mundo gigante y todos son libres de verlo como quieran y hacerlo con quien quieran, como quieran, con infinitas posibilidades", expresó Benito Martínez Ocasio, quien se vistió de mujer en el video musical de su tema "Yo perreo sola".