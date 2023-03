Sin ropa interior y con el abdomen descubierto, Ester Expósito volvió a incendiar las redes sociales

Ester Expósito no sólo es una de las actrices españolas del momento, también se ha convertido en una importante influencer y en la ‘Reina de los outfits’. Además de su rostro angelical, la rubia es dueña de una figura soñada que logra mantener en forma gracias al entrenamiento diario y a su alimentación saludable. En su última publicación de Instagram, la artista enamoró a todos sus seguidores con un look romántico en el que no dudó en dejar al aire libre su abdomen marcado y ocasionar una ola de suspiros.

Podríamos catalogarla como la nueva Embajadora de la Moda y las Redes Sociales o al menos incluir su nombre en la lista de mujeres que más éxito tienen en Instagram. Ester Expósito, es la actriz que no deja de conquistar al público con todos y cada uno de los papeles que interpreta y que ya cuenta con una comunidad cercana a los 28 millones de seguidores en Instagram.

Ester Expósito posó con su abdomen al descubierto.

Si stalkeas su perfil, encontrarás que muchas de sus publicaciones alcanzan el millón de likes o incluso más, cifras que demuestran la gran popularidad que ha cosechado en los últimos años. Porque sí, Ester triunfa cada vez que comparte una publicación y no hace falta remontarse muy atrás en el tiempo para comprobarlo, basta con ver la cifra de likes de su última publicación.

La actriz ha vuelto a arrasar con su última publicación de Instagram: dos imágenes en las que se le ve presumir de abdominales definidos y que ha gustado a muchos de sus seguidores. Tanto es así que a la actriz tan solo le han hecho falta doce horas para acumular más de un millón y medio de 'likes'.

Ester Expósito dejó ver su marcada figura.

Ester suele presumir de abdomen fuerte y marcado en muchas imágenes de su perfil de Instagram. Sin ir más lejos, la anterior publicación que compartió es otra foto presumiendo de abdomen en uno de los últimos eventos a los que acudió y en los que se hizo acreedora del Premio a Mejor Actriz.