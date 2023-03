Shakira le envió una indirecta a Clara Chía Martí, la novia de Gerard Piqué

La novela de Shakira y Gerard Piqué sumó un nuevo capítulo. Hace algunas horas, Shakira realizó una publicación que rápidamente se viralizó en las redes y en diferentes portales de todo el mundo. Una vez más la cantante colombiana se lleva las miradas de todos en el mundo virtual.

El posteo que realizó Shakira consiste en una foto de ella en primer plano junto a un mensaje que dejó a más de uno con la boca abierta. En la descripción de la imagen la cantante nacida en Barranquilla escribió: "Chiaroscuro". El nombre de la actual pareja de Gerard Piqué es Clara Chía Martí y es por eso que desató una ola de comentarios de sus seguidores en las redes.

La foto de Shakira que se viralizó en la red.

Con esta indirecta que utilizó Shakira en sus cuentas oficiales, la cantante colombiana reavivó el conflicto que tiene con su expareja y padre de sus hijos Gerard Piqué. A comienzos de este año lanzó una canción junto al productor argentino Bizarrap que se viralizó en todo el planeta. La letra de la misma es un sentimiento de todo lo que pensaba Shakira sobre la infidelidad de su ex.

A finales del mes pasado, Shakira participó en una colaboración junto a su compatriota Karol G. Si bien la canción no está dedicada a su ex, en varias partes de la misma aparecen frases que podrían adaptarse a lo que vivió la intérprete del tema musical "Monotonía". Esta telenovela entre ambos famosos ya tiene un año y al parecer no parece terminar por lo pronto.

La publicación de Shakira que causó casi dos millones de likes.

Shakira todavía está viviendo en España, puntualmente en su casa de Barcelona, mientras continúa arreglando sus problemas con el fisco de ese país. Una vez resuelto esto, la popular colombiana emprenderá un viaje a Miami donde se instalará en una mansión que posee junto a sus dos hijos.