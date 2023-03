Revelan el impagable precio de la boda de Lele Pons y Guaynaa

Desde que Guaynna le pidió casamiento a Lele Pons frente a una gran multitud de personas, la audiencia estaba expectante a la ceremonia que iban a realizar en un futuro cercano los enamorados. Finalmente, a principios de marzo llegó el día tan esperado por los usuarios de las redes sociales y también por los tortolitos.

La pareja dijo “sí, quiero“ frente a sus seres queridos y celebridades reconocidas del mundo del entretenimiento. En las fotos y videos que fueron compartidas en las redes sociales, se pudo observar que se trató de una boda de puro lujo. Y ahora, esta información fue confirmada por ellos mismos al revelar cuánto costó la fiesta.

Después de muchos preparativos, el 4 de marzo de este año llegó el momento más esperado por Lele Pons y Guaynaa: el día de su casamiento. La pareja decidió festejar a lo grande junto a más de 300 invitados, entre los cuales se encontraban muchísimas celebridades del mundo del espectáculo. Por lo tanto, se trató de una boda sorprendente y lujosa.

En el listado de invitados se encontraban Chayanne, quien es tío de la novia, Paris Hilton, Camila Cabello, Anitta, Aitana, Sebastián Yatra, Tini, Lola Indigo, Becky G, Ricky Montaner, Anitta, entre otras personas. La boda se llevó a cabo en Miami, Florida; y la influencer se lució con un hermoso vestido de novia diseñado por Zuhair Murad.

Luego de varias semanas de aquel festejo, la pareja decidió compartir más detalles sobre los preparativos y el detrás de escena de dicha celebración. De esta manera, revelaron un detalle que muchísimas personas querían saber: cuánto había costado la lujosa boda. De acuerdo con la cantante, podría haber costado 600 mil dólares.

“Pudo haber costado eso, pero yo dije que no, que no quería eso. Al final de todo, con los patrocinadores, fueron 300.000 dólares”, explicó la estrella frente a las cámaras. Por su parte, su actual esposo aseguró que la cantidad de dinero fue más alta y que habría ascendido a los 400.000.

La carísima boda que tuvieron Lele Pons y Guaynaa.

Lo cierto es que aunque haya sido 100 mil dólares más o menos, no hay dudas de que se trató de una cifra mega millonaria. Desde el primer minuto, se notó que fue una ceremonia mega lujosa y que los tortolitos no quisieron privarse de nada. Por lo tanto, no suena descabellado el número que compartieron.

Después de su magnífica y costosa boda, los recién casados decidieron disfrutar también de una lujosa luna de miel en Dubai. La pareja se instaló en una de las habitaciones matrimoniales de los hoteles Hilton, el cual se trató de un regalo de Paris Hilton, amiga íntima de Lele Pons. Ahora, luego del festejo y escapada romántica, la pareja se prepara para comenzar este nuevo capítulo de su vida.