¿Maluma está a la cacería? Nace la rivalidad con Bad Bunny tras tirarle piropos a Kendall Jenner

Desde que comenzó su carrera como intérprete, Maluma logró ganarse el amor de millones de fanáticos. Su música logró llevarlo a la cima de la fama y también su belleza, la cual conquistó rápidamente a muchísimos oyentes y también a usuarios de las redes sociales. ¡Pero eso no es todo! También logró robarse los suspiros de muchas celebridades, las cuales más tarde se convirtieron en su pareja.

Luego de estar mucho tiempo disfrutando de su soltería, parece que el cantante de reguetón está listo para conquistar a una nueva mujer. Recientemente, reveló qué le parece muy atractiva Kendall Jenner, la actual pareja de Bad Bunny. ¡Te compartimos los detalles a continuación!

¿Maluma le quiere quitar la novia a Bad Bunny?

Después de los Grammy, Bad Bunny comenzó a ser vinculado amorosamente con Kendall Jenner. El cantante no solo compartió una fiesta junto a ella y sus amigos, sino que también fue visto a los besos con una de las integrantes más jóvenes del clan Kardashian. Desde entonces, todos los portales aseguran que se encuentran conociéndose y que apuestan por un romance.

En medio de esta noticia apareció Maluma, quien no tuvo miedo de revelar lo que piensa acerca de la joven modelo. El cantante participó de una entrevista con Alofoke Radio Show, donde repasó sus logros profesionales durante este último tiempo y también aprovechó para hablar sobre las mujeres que ocuparon su corazón.

Al enfocarse en sus gustos con respecto a las mujeres, el intérprete se animó a revelar quién es su crush. Curiosamente, se trata de la hermana de Kylie Jenner. “¿No es Kendall, la mujer de Bad Bunny?, esa siempre ha sido, yo siempre lo he dicho en todos lados, ella es la mujer pa’ mi de las más hermosas”, declaró con mucha sinceridad el cantante.

Tras esta respuesta, el presentador del programa le preguntó si nunca tuvo la intención de revelarle a la modelo que era su crush. Para sorpresa de muchos fanáticos, el cantante prefiere que las cosas se den naturales y no estar forzando una relación. “¿Nunca le has mandado un DM?“, le preguntaron. “No papi, las cosas deben ser naturales, orgánicas, yo no voy a estar así de ‘mami reina’, no no”, respondió.

Kendall Jenner, la mujer que está conquistando corazones.

En esta misma línea, Maluma aseguró que él es de la “vieja escuela“ cuando de amor se trata. En vez de conquistar a una mujer y ganarse su atención a través de las redes sociales, él prefiere hacerlo cara a cara. Por otra parte, no está buscando una relación amorosa con alguna mujer que forme parte del mundo del entretenimiento.

Al parecer, no tuvo buenas experiencias con sus ex amores famosos y por eso prefiere encontrar a una mujer que no tenga nada que ver con el medio. Lo cierto es que aunque la estrella mostró interés por Kendall, él está enfocado en Susana Gómez. Una arquitecta que conquistó su corazón y que lo tiene muy enamorado.