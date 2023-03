Emily Ratajkowski, la nueva novia de Harry Styles, reveló que desea congelar óvulos para volver a ser mamá

Cada vez son más las mujeres que piensan seriamente en la posibilidad de congelar óvulos para el futuro en caso de que el deseo de ser madre siga intacto y no se haya formado una pareja estable. Paris Hilton recurrió en medio de la pandemia por Covid-19 a este método aunque terminó siendo mamá a través de la fecundación in vitro. Ahora quien manifestó su anhelo por tener un segundo hijo fue la modelo Emily Ratajkowski aunque el fin de semana pasado haya sido vista a los besos con el británico Harry Styles.

Emily Ratajkowski no ha dejado de acaparar titulares desde que, el pasado fin de semana, se dejara ver en Tokio dándose un apasionado beso con el cantante Harry Styles. Hace unos meses, la modelo también se dio una portunidad con el cómico Pete Davidson, poco después de que éste pusiera fin a su relación con Kim Kardashian. En cualquier caso y de acuerdo con sus declaraciones, parece claro que la también comunicadora no se ve a sí misma dentro de una relación seria y formal, al menos no a corto plazo.

Emily Ratajkowsky está pensando seriamente en congelar óvulos para volver a ser mamá.

Hace unos días, la modelo tuvo una plática con sus fans en redes sociales, quienes no dudaron en hacerle preguntas muy personales y algo delicadas. Fiel a su política actual de transparencia, Emily se sinceró con sus seguidores sobre sus planes de repetir experiencia en la maternidad y los pasos que dará para cumplir su sueño en la próxima década.

Emily Ratajkowski quiere congelar sus óvulos en unos años y, después, buscar el momento adecuado para quedarse embarazada. La también actriz, quien se separó en octubre pasado de su entonces marido, Sebastian Bear-McClard, papá de su único hijo Sylvester, recordó que su mamá tenía 38 años cuando se quedó embarazada de ella.

En estos momentos, se vincula a Emily Ratajkowski con Harry Styles.

No le preocupa, por tanto, tener que afrontar un nuevo embarazo pareja a la vista. "Lo he pensado bastante, muchas de mis amigas han congelado sus óvulos para ganar algo de tiempo y poder dedicarse a sus carreras, o conocer a la persona adecuada. También conozco a muchas personas que han recurrido a la fecundación in vitro porque no podían quedarse embarazadas de forma natural", señaló la modelo.