Alicia Machado habló finalmente y aclaró qué tipo de relación tiene con Christian Estrada

Sin lugar a dudas, Alicia Machado siempre demostró ser una mujer con mucha simpatía, sensualidad, belleza y talento. Todos estos rasgos hicieron que se convirtiera en reina de belleza y que lograra una exitosa carrera en el mundo de la televisión. Desde hace años, la audiencia está fascinada con ella y los hombres caen rendidos a sus pies.

Al parecer, la estrella tiene una nueva conquista. En el último tiempo, se la vio muy cercana a Christian Estrada. Una reciente historia en Instagram donde aparecen caminando muy mimosos, despertó los rumores de un romance. Ante tanto revuelo, la estrella fue consultada sobre si son amigos o comenzaron una relación amorosa.

Alicia Machado habló sobre su relación con Christian Estrada

Durante el fin de semana, los nombres de Alicia Machado y Christian Estrada comenzaron a sonar con mucha fuerza. Esto se debe a que ambos protagonizaron un encuentro muy meloso en las redes sociales, y los usuarios comenzaron a preguntarse si existe una relación que supera la amistad. Por lo tanto, la teoría de que ambos están cociéndose amorosamente sorprendió a todos.

Todo comenzó cuando la presentadora utilizó su cuenta de Instagram para subir una historia junto a él. En dicho video, podemos ver al famoso dándole un beso en la mejilla mientras ella sonríe. ¡Y eso no fue todo! Él también utilizó su cuenta oficial para compartir algunas imágenes junto a ella: allí se la puede ver tomando sol y luego disfrutando de una rica comida.

Cabe destacar que en el material publicado solo se los ve a ellos dos. Por lo tanto, la teoría de que realizaron un paseo con amigos en común fue descartada rápidamente. Como era de esperar, estas demostraciones de coqueteo y de amor se volvieron virales en las redes sociales. Provocando, que la modelo sea consultada sobre el tema.

Tras la viralización de ambos posteos, Alicia Machado estuvo como invitada en el programa La Mesa Caliente. Allí, una de las presentadoras le preguntó sobre dichas instantáneas y sobre si existe una relación amorosa con Christian Estrada. Ante la consulta, la modelo decidió responder muy tajante sobre el tema en cuestión.

Alicia Machado es vinculada amorosamente con Christian Estrada.

“Mira yo no doy explicaciones a nadie y ustedes saben que siempre he sido muy reservada con mi vida privada. Llevó una vida muy relajada, estoy muy concentrada en mi carrera como actriz ahorita me voy a Guadalajara voy estar filmando una película que se llama ‘Un esposo perfecto’”, dijo contundentemente.

“Yo soy una mujer bastante convencional en mi vida privada. Soy muy abierta en muchas cosas, pero también soy conversadora de unas cosas, porque creo que cuando las cosas se hacen como son generalmente tiene menos margen de error”, añadió la también actriz. Por lo tanto, aún se desconoce si ambos son amigos o mucho más que eso.