Tras el confuso episodio del ‘escupitajo’ de Harry Styles, Chris Pine rompió el silencio

Si hay una película que nos dio todos los géneros existentes antes y después de su estreno esa fue Don’t Worry Darling. El rodaje del film se vio envuelto en una cadena de polémicas de las que todavía se sigue hablando. El conflicto entre Olivia Wilde y Florence Pugh, el romance que se despertó entre la directora y Harry Styles y, por supuesto, el famoso escupitajo del cantante británico al actor Chris Pine en medio del estreno del film en el Festival Internacional de Cine de Venecia que se hizo viral.

Después de varios meses de silencio, Chris Pine se encargó de hablar sobre lo sucedido. Fue durante una entrevista con Esquire, en donde remarcó que “Harry es un tipo muy, muy amable”. Así, pasó a explicar qué fue lo que pasó y que ellos se enteraron de inmediato de lo que se decía en las redes sociales.

Luego del episodio confuso del "escupitajo" de Harry Styles, Chris Pine rompió el silencio.

Fue su agente la que lo despertó en pleno vuelo de regreso desde Venecia hacia los Estados Unidos. “Estaba durmiendo, teniendo un gran momento en el avión. Amo los aviones. Ella me despertó en, ya sabes, un estado. Me dice: ‘Tenemos que armar un mensaje sobre lo que pasó en Venecia’”. Completamente desconcertado, le preguntó a qué se refería y ella le señaló el supuesto escupitajo.

“No tenía idea de qué había pasado. Ella me lo mostró. Realmente se ve como si Harry me estuviera escupiendo. No me escupió”, remarcó el actor de Hell or High Water. Según recordó. Harry Styles simplemente se acercó a él para hacerle una broma que tenían internamente con el resto del equipo de Don’t Worry Darling.

En la entrevista mencionada, Chris Pine aclaró cómo fue el intercambio con Harry Styles. “Se acercó y creo que dijo: ‘Son solo palabras, ¿no?’. Porque teníamos esta pequeña broma, como teníamos jetlag, todos intentábamos responder esas preguntas y a veces cuando haces prensa, tu cerebro se atonta, ya sabes, y empiezas a hablar de forma inentendible, y teníamos una broma que era como: ‘Son solo palabras, viejo’”.

Lo cierto es que en pleno Mundial de Qatar 2022 los actores fueron vistos juntos mirando uno de los partidos en Brasil en medio de la gira latinoamericana que estaba realizando Harry Styles en el mes de diciembre. Y no sólo eso: los actores fueron fotografiados abrazándose. Tal vez debamos reconocer que fuimos engañados una vez más por los efectos de la cámara y el truco fue realmente bueno.