Livia Brito revela que fue abusada por una ex pareja

Livia Brito sorprendió a todos con fuertes declaraciones realizadas recientemente en una entrevista con el periodista de espectáculos Yordi Rosado. Y es que la cubana rompió el silencio y habló como nunca lo había hecho de sus relaciones amorosas y del abuso que sufrió por parte de una ex pareja. La polémica actriz brindó detalles de todo lo que vivió y tuvo que soportar a lado de ese hombre con quien convivió por más de una década. Como era de esperarse, sus fans reaccionaron

de inmediato enviándoles todo su apoyo y cariño a la artista.



Livia Brito es una de las figuras del medio que constantemente se encuentra enfrentada con la prensa, sin embargo, esta vez la famosa abrió su corazón y reveló detalles de algo muy íntimo que vivió hace muchos años cuando era pareja de Danny Frank, cantante colombiano con el que mantuvo una relación durante 11 años. La actriz de telenovelas contó que fue víctima de abuso sexual y maltratos físico y psicológicos por parte de su entonces novio.

Livia Brito vivió un clavario a lado de su ex novio Danny Frank.

Livia Brito confiesa que su ex novio Danny Frank abusó de ella

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, Livia Brito narró lo vivido a lado de Danny Frank, quien fue su pareja durante 11 años. Con lágrimas en los ojos y visiblemente consternada, la actriz confesó que fue víctima de violación ya que el cantante nacido en Cali, quien tenía serios problemas con el alcohol, llegaba a altas horas de la madrugada y le exigía tener relaciones con él.

"Duré 11 años con Danny Frank y tuve muchos problemas porque él era alcohólico. Llegaba a las 6 de la mañana, borrachísimo y a fuerza quería hacer el amor y yo estaba extremadamente cansada, llegó al punto de violarme", señaló. Eran tales los abusos, que Livia, por temor a que le hiciera daño, llegó a poner clavos en su puerta. "Yo ponía clavos en la parte de debajo de la puerta para que él no pudiera entrar. En esa época era edecán. Él me decía que la mujer le tenía que dar sexo al marido. Yo le decía que me dejara descansar. Él me engañó en Colombia y me empecé a dar cuenta porque ya no le gustaba como yo era. Me decía que yo no servía para uno cul*", contó Livia.

Livia Brito y Danny Frank fueron pareja durante 11 años.

Asimismo, Livia comentó que hoy en día ya superó ese difícil momento que le tocó vivir. "Fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte y no sabía cómo salir de ahí. Él me llegó a pegar para tener sexo conmigo. A veces me callo muchas cosas, que digan lo quieran porque yo sé lo que viví. Lo que digan los demás no me importa”, finalizó la cubana.

Así reaccionó Danny Frank a las acusaciones de Livia Brito

Tras la entrevista brindada por Livia Brito, Danny Frank compartió en sus historias de Instagram una foto con su esposa Darly Beltrán. La publicación era del 14 de febrero, y según los fans, fue la respuesta del colombiano a las acusaciones por parte de la cubana, como demostración de que está enfocado en su actual pareja con quien mantiene una excelente relación.