Esta es la razón por la que Lily Collins se siente orgullosa de Emily in Paris

Emily in Paris llegó a Netflix en diciembre de 2020 y revolucionó la plataforma de streaming por la historia planteada, por el giro inesperado episodio tras episodio, por su brillante elenco, por la diversidad y el choque de culturas pero, también, por el lugar preponderante que tiene la mujer en la trama donde se muestra segura, exitosa, independiente y que puede conseguir todo lo que se proponga, como Emily Cooper interpretada por Lily Collins.

Lily Collins está orgullosa de que Emily en París sea un programa que defiende el feminismo. La actriz de 34 años interpreta al personaje principal, Emily Cooper, una administradora de redes sociales que se muda de Chicago a París por un nuevo trabajo y desafío en la exitosa serie de Netflix.

Lily Collins se siente orgullosa de Emily in Paris por mostrar a mujeres independientes y empoderadas.

Lily asegura que ella y sus compañeros de reparto, que incluye a Phillipe Lery-Beaulieu, Ashley Park y Kate Walsh, entre otras, representan lo que es ser una mujer moderna y empoderada y muestran cómo una chica del siglo XXI puede tenerlo todo, aunque nada es fácil.

En una entrevista con el medio italiano IO Donna Collins reveló: "Ciertamente celebramos a las mujeres de todas las edades de una manera que no lo han hecho muchos espectáculos. Son mujeres que pueden trabajar y estar enamoradas, sin tener que elegir uno u otro”. Elogiando a sus coprotagonistas agregó: “Desde Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), que es fantástica, fue un honor trabajar con ella, hasta Ashley Park (Mindy), Camille Razat (Camille) y Kate Walsh (Madeline)'.

Lily Collins es una admiradora más del show Emily in Paris por la personalidad de cada una de las mujeres que forman parte de la serie.

Lily también está orgullosa de que la afición de su alter ego por una boina roja haya provocado una nueva locura por la moda del sombrero. “Sé que la boina roja ha existido durante mucho tiempo, así como los flecos, pero ahora están de moda. Es increíble pensar cuán influyente es la serie, hay personas que se inspiran en lo que dices o en lo que vistes. Esto me empuja a tratar de ser lo más auténtico posible”.

Collins se siente muy agradecida con sus fans y siempre se toma el tiempo para que cualquiera que se le acerque le diga que la serie o alguno de sus otros proyectos como la película de fantasía Mirror Mirror, -en la que interpretó a Blancanieves junto a Julia Roberts o la cinta Con amor, Rosie, tuvo un impacto en ellos.

Lily Collins cobró popularidad en la pantalla luego de su participación en Mirror mirror junto a Julia Roberts.

“Hay personas que me han dicho que les ayudó mi libro, o la película que hice, o que se cortaron el pelo porque yo se lo corté. Es un contacto personal que me ayuda a crecer. Aprendo mucho sobre mí. a través de estas interacciones, y realmente lo aprecio. No me causa ansiedad, pero ciertamente no es algo que tome a la ligera”, expresó la actriz.