¿Llegó el final? Paquita la del barrio dice adiós a los escenarios y prepara un increíble show

Si hablamos de intérpretes femeninas que han pisado fuerte en la industria musical y que lograron destacarse entre tantos hombres, sin lugar a dudas debemos hacer hincapié en Paquita la del Barrio y la excelente carrera que alcanzó. Desde el primer momento, se mostró como una estrella única de puro talento e imparable.

Actualmente, la intérprete tiene 72 años y está atravesando algunas complicaciones de salud. Por este motivo, comenzó a circular los rumores de que la estrella está preparando sus últimos shows para sus fanáticos y que luego se retirará finalmente de la música. ¡A continuación, todos los detalles!

Paquita la del Barrio prepara un nuevo show en abril.

La estrella tomó la decisión de realizar su último palenque en la Feria Internacional del Caballo, la cual se encuentra ubicada en Texcoco. De esta manera, sus fanáticos podrán escucharla cantar en un concierto único que se llevará a cabo el próximo 1 de abril. La noticia fue confirmada por su mánager, Francisco Torres.

En el último tiempo, Paquita la del Barrio tuvo diversos problemas de salud que la llevaron a cancelar algunas de las presentaciones y shows que tenía programados. La ciática y una úlcera, se convirtieron en los problemas que más complicaban la vida de la intérprete. Tal es así, que en sus últimos recitales se mostró en silla de ruedas.

En la misma línea, el mánager aseguró que la intérprete de Rata de Dos Patas ya casi no comía y dormía hasta altas horas de la noche, lo que le generó desequilibrio físico. "Mal comía, no dormía a sus horas, de pronto se dormía a las cuatro de la mañana. Traía mucho ese desequilibrio, últimamente estaba comiendo muy poco, traía por ahí una ulcerita", declaró.

Según las declaraciones de este hombre, la cantante se encuentra recibiendo un tratamiento que incluye oxigenación las 24 horas durante un mes. Por suerte, esto ya generó cambios favorables en la salud de la cantante. Debido a que no se encuentra perfectamente y los años comienzan a pesarle, decidió realizar su última presentación en palenque.

Este show lo realizará en silla de ruedas, debido a que todavía le cuesta caminar por sí misma y tienen mucho miedo de que sufra algún accidente: "Ha sido muy difícil el saber que le cuesta caminar. Poco a poco hemos ido implementando el perderle miedo a la silla de ruedas".

Por supuesto, esta última presentación hizo que muchos fanáticos se preguntaran si es el retiro definitivo de Paquita la del Barrio de la música. Lo cierto es que aún no se retira para siempre, pero es un hecho que no dará más conciertos en palenques y ferias tradicionales de México. Ahora optará por presentarse en lugares en los que no tenga que hacer tanto esfuerzo a la hora de cantar.