Cuál fue el motivo por el que Jennifer Lopez y Jane Fonda arreglaron sus diferencias a las bofetadas

Mencionar a Jane Fonda es hablar de una eminencia en el mundo del espectáculo que ha logrado dejar su huella en cada producción de la que formó parte. Jennifer Lopez tuvo el honor de compartir el set de filmación en la cinta Si te casas… te mato, en la que Fonda interpretaba a su suegra, una mujer muy estricta y anticuada que no aceptaba que Jlo formara parte de su familia. Ambas recordaron unas de las escenas más divertidas de la película y todavía no se pidieron disculpas por sus comportamientos tan graciosos como reales.

Jane Fonda reveló que hasta ahora, Jennifer Lopez no se ha disculpado con ella por supuestamente cortarla mientras filmaba una escena de cachetadas en Si te casas... te mato. Una escena memorable involucró al personaje de JLo abofeteando a su suegra interpretada por Jane y la actriz de 85 años reveló que un gran anillo de diamantes que llevaba puesto Jennifer le cortó por encima del ojo.

Jane Fonda y Jennifer Lopez protagonizaron la película 'Si te casas... te mato'.

“Lo que me viene a la mente de inmediato es que tenemos una escena de bofetadas. Yo la abofeteo, ella me abofetea... Bueno, Jennifer, según Jennifer, tenía este enorme anillo de diamantes. Y así, cuando me abofeteó una de las veces, me cortó el ojo, la ceja. Ella nunca ha dicho que lo siento”, dijo la actriz durante su participación en el programa The Drew Barrymore Show.

Hablando previamente sobre la escena en YouTube, Jennifer Lopez comentó: “Estaba como... Lo siento mucho. Fue una de las escenas más divertidas que he hecho. Ella realmente lo hizo, y yo también, y luego le di un puñetazo en el ojo por error, justo ahí, ay. Hablamos sobre cómo íbamos a hacer esto una y otra vez. Tenía tanto miedo de golpear a Jane Fonda en la cara o lastimarla de alguna manera”, relató la cantante.

'Si te casas... te mato' fue el gran regreso de Jane Fonda al cine luego de varios años.

“No te preocupes por eso. '(Dije) -No quiero lastimarte-, y luego lo siguiente que sabes es que (Fonda) realmente lo hizo con una de esas bofetadas. La escena cobró vida propia. Solo recuerdo que después Jane tenía una ampolla de sangre justo en la parte superior del ojo. Mi uña, como, se le metió en el ojo... A ella no le importó. Es una perra gángster. Simplemente la amo'”, declaró.

En la película de 2005, Fonda interpreta a una madre autoritaria que estaba decidida a romper el futuro matrimonio entre su hijo, interpretado por Michael Vartan, y Charlotte, también conocida como “Charlie”, interpretada por Lopez. La divertida escena en cuestión tuvo lugar durante el día de la boda de Charlie. El personaje de Fonda, Viola, se vistió de blanco para molestar a la novia, lo que provocó que el personaje de Lopez tomara represalias y se embarcara en una pelea de cachetadas.

Jane Fonda y Jennifer Lopez se dieron bofetadas de verdad durante la grabación de la película y fue una de las escenas más divertidas.

Sin embargo, en la película Charlie se disculpa rápidamente con su futura suegra. “No vas y abofeteas a alguien y luego te disculpas”, dice Viola en respuesta mientras los dos comparten más golpes en la escena. La comedia romántica fue el regreso de Fonda a la pantalla grande después de un descanso de 15 años de la actuación. En una aparición en 2015 en The Late Show with Stephen Colbert, la actriz compartió que pensó que podría encontrar “gozo” en la actuación nuevamente, por lo que regresó con Si te casas... te mato.