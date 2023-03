Prepárate para conocer el grado de estudios de Eva Longoria

A lo largo de los años, Eva Longoria supo cómo ganarse el amor de la audiencia. Gracias a que es dueña de un enorme talento para la actuación, de una simpatía única y de una gran belleza, logró conquistar a todos los espectadores que la vieron en la pequeña y grande pantalla. De esta manera, se convirtió en una influyente actriz cosechadora de grandes éxitos.

Debido a que es una persona que le encanta crecer profesionalmente y enfrentarse a nuevos desafíos, la hemos visto ocupar diferentes roles en el mundo del entretenimiento. ¡Y no solo eso! También se animó a alejarse de la actuación y estudiar diferentes carreras en varias universidades. A continuación, te contamos todo sobre los estudios que realizó.

Eva Longoria y las carreras universitarias que realizó.

La estrella nació en Texas, Estados Unidos. Es la menor de cuatro hijas, de un matrimonio conformado por Enrique Longoria y Eva Mireles. Desde que era muy pequeña, la celebridad tenía deseos de convertirse en una famosa modelo profesional. Sin embargo, el no tener una altura tan alta terminó convirtiéndose en un problema.

De esta manera, Eva Longoria decidió encontrar nuevas pasiones y perseguir nuevos sueños. Por este motivo, luego de haber finalizado sus estudios secundarios, la estrella decidió asistir a la Texas A&M University. Allí llevó adelante una carrera universitaria, y terminó graduándose como Kinesiologa.

Cuando finalizó la universidad, la estadounidense fue descubierta en un concurso de talentos. Esto la llevó a Los Ángeles, donde terminó firmando un contrato con un representante teatral. Así fue como empezó su carrera como actriz, la cual la llevó a la cima de la fama y la convirtió en la persona adinerada que es hoy en día.

Primero empezó con papeles pequeños en la TV, y finalmente llegó su gran momento de brillar con The Young and the Restless (2001-2003). Más tarde la vimos en Dragnet y en Esposas Desesperadas, donde se colocó en la piel de la icónica Gabrielle Solis. Este rol la consagró y hasta le consiguió una nominación al Globo de Oro en 2006 y a 5 premios SAG, ganando en 2 ocasiones, una en 2005 y otra en 2006.

Eva Longoria graduándose en el año 2013.

También la vimos en El centinela (2006), Lower Learning (2008), Cristiada (2012), Frontera (2014) Any Day (2015), Lowriders (2016) y Hombre al agua (2018), Mother Up! (2013), Brooklyn Nine-Nine (2015), Telenovela (2016), Empire (2017), entre otras. Al mismo tiempo que actuaba, también hacía su trabajo como modelo para la firma L’Oréal y volvía a asistir a la universidad.

En 2013, Eva Longoria obtuvo un máster en Estudios Chicanos y Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de California en Northridge. Según las palabras de la propia actriz, decidió volver a estudiar para conocer más sobre sus raíces: "De verdad quería un mejor entendimiento más auténtico a lo que mi comunidad ha pasado para que yo pueda ayudar a crear un cambio".