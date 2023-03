The Last of Us: Así se filmaron las escenas de muertes en la exitosa serie

The Last of Us se convirtió en un fenómeno mundial, el cual es imposible de superar. Desde que se anunció que el famoso videojuego de Naughty Dog llegaría a la pantalla con una versión live-action, los fanáticos estaban ansiosos por ver como Neil Druckmann y Craig Mazin iban a adaptar cada una de las icónicas escenas.

Por supuesto, lo hicieron a la perfección. Logran recrear escenas que fueron un éxito dentro del videojuego, y también tomarse la libertad de jugar con su mente creativa dándonos momentos nuevos.

Todas ellas se robaron la atención del público, principalmente aquellas que tenían como protagonistas trágicas muertes. Si a ti te impactaron las mismas, a continuación te contamos cómo fueron filmadas.

The Last of Us: ¿Cómo filmaron las escenas de muertes?

Debido a que la serie adapta un popular videojuego, Neil Druckmann, creador de dicho título y también showrunner de la ficción, decidió sorprender a cada uno de los fanáticos. De esta manera, invitó a Troy Baker a que se sumara a la serie en un personaje especial.

Aquellos que jugaron al videojuego lo conocerán porque es la voz de Joel, personaje encarnado por Pedro Pascal en la producción de TV.

Como el creador de la historia quería que el actor de doblaje estuviera si o si en la serie televisiva, decidió darle el papel de James. Se trata de la mano derecha de un líder religioso caníbal, el cual se llama David en la ficción. Ambos querían acabar con la vida de Ellie, pero ella supo protegerse al final y matar a ambos.

Por esta razón, Troy tuvo que experimentar por primera vez la muerte dentro de una ficción. Ya que, al ser actor de doblaje, solo había hecho este trabajo desde una cabina de grabación de audio y por supuesto, al actuarlo con su cuerpo y frente a las cámaras notó que es una aventura completamente diferente.

“Cuando haces una captura de movimiento, mucho de lo que haces es fingido. Si estás sangrando, tienes que fingir que hay sangre. Si te apuñalan, tienes que fingir que te apuñalan. Cuando estás haciendo una película real o un programa como este, hacen todo lo posible”, comenzó explicando la estrella de The Last of Us.

La realidad es que esto fue solo el inicio. Durante la entrevista, el actor reveló que la muerte lo dejó completamente sorprendido: “Pasé toda la mañana con una prótesis. Tenía un accesorio magnético en mi cuello para que cuando Bella Ramsey girara el cuchillo, se pegara justo ahí. Tenía lo que llaman una vejiga llena de sangre que fue canalizada por mi cuello a través de esta prótesis. Entonces, cuando Bella me golpea, me tambaleo hacia atrás y la sangre corre por todas partes”.

Sin lugar a dudas, grabar una escena tan trágica y complicada como esta fue muy impactante para él. Por supuesto, cuando finalmente vio como quedó editada y grabada sintió mucha satisfacción. Lo mismo ocurrió con los espectadores cuando presenciaron dicho suceso a través de la pantalla de HBO Max.