Se define como la perfección: Steven Spielberg dio fuertes declaraciones sobre su carrera

Aunque el cine se reinventa y surgen nuevos directores que sorprenden con sus ideas creativas, existen cineastas que nunca pasarán de moda y que lograrán conquistar a distintas generaciones con sus icónicas películas. Por supuesto, en este listado podemos encontrar al gran e inigualable Steven Spielberg. Una amante del cine que no para de darnos historias emocionantes, atrapantes y únicas.

En una de sus últimas entrevistas, se animó a hablar de la carrera cinematográfica que hizo durante todos estos años. Lejos de criticarse, aseguró que tiene películas que son perfectas y que no las cambiaría por nada en el mundo. ¡Todos los detalles a continuación!

Si nos enfocamos en la extensa filmografía del director, nos vamos encontrar con películas que fueron aclamadas por la crítica y que recibieron importantes premios. En el listado figuran producciones como Tiburón, Jurassic Park, ET, La lista de Schindler, Rescatando al soldado Ryan, Indiana Jones, entre otras.

Son producciones que marcaron la vida de millones de personas y por supuesto, también la vida del propio Steven Spielberg. A diferencia de otros reconocidos cineastas, el director no siente pudor a la hora de hablar de su carrera y de las películas que lo llevaron la cima de fama. Tal es así, que hasta siente que tiene un film que es perfecto.

Se trata de E.T, El extraterrestre. Una película de ciencia ficción que salió a la luz en 1982 y estuvo realizada por el director junto a Melissa Mathison, quien se encargó de llevar adelante el guion. La historia se basó en la propia vida del ícono de Hollywood, ya que se inspiró en aquel amigo imaginario que tenía cuando sus padres se divorciaron.

“No tengo dudas. E.T es una de las pocas películas dentro de mi trayectoria que puedo volver a ver. Creo que es una cinta perfecta. No tengo la costumbre de mirar al pasado, pero es de las pocas películas que me gusta ver una y otra vez”, comentó la estrella durante una reciente entrevista.

La perfección en sus producciones y los momentos que vivió durante su vida, lo llevaron a crear las películas más aplaudidas por la audiencia y la crítica especializada. En el 2022, volvió a enfocarse en su historia de vida y llevó adelante una producción que conquistó al mundo entero: Los Fabelman.

Steven Spielber se animó a hablar sobre su carrera en el cine.

A través de este viaje interior e historia autobiográfica, conocemos su pasión por el cine y desde cuándo existe. A lo largo de 150 minutos, nos presenta a Sammy Fabelman, un muchacho que comprende que las películas pueden ser de gran utilidad a la hora de desarrollar su propia personalidad y afrontar los problemas de su familia.

Como de costumbre, logró un éxito absoluto. La producción ganó dos Globos de Oro, el premio a la Mejor película en el Festival de Toronto; y Mejor intérprete joven (LaBelle) en los Critics Choice Awards. También recibió siete nominaciones en los Oscar 2023, donde se incluyeron categorías como Mejor Guión Original, Mejor Actriz y Mejor Película. Aunque no ganó nada, sigue siendo el favorito de la gente.