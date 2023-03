El verdadero motivo por el que The last of us evitó la escena más aterradora del videojuego

Desde que The last of us llegó a la pantalla de HBO Max, la serie se convirtió en un éxito absoluto en todas partes del mundo. Tal es así que antes de que finalizara su primera temporada, la plataforma de streaming ya le había dado luz verde a una nueva entrega. Por lo tanto, los nuevos episodios estarán pronto en camino para seguir sorprendiendo a la audiencia.

A lo largo de su primera entrega, los fanáticos se encontraron con muchas escenas que eran idénticas al videojuego de Naughty Dog. Sin embargo, también se encontraron con escenas creadas por el showrunner y director. Y por supuesto, notaron la ausencia de una de las escenas más aterradoras del juego en cuestión. ¡Te contamos por qué la eliminaron!

Por este motivo quitaron la escena más aterradora del videojuego

Durante una entrevista con GQ, Craig Mazin reveló detalles sobre la creación de esta ficción y sobre algunas decisiones que tomó junto a Neil Druckmann, creador del juego y mente creativa detrás de la serie de HBO Max. De esta manera, hizo hincapié en la escena que ocurre en el sótano del hotel que no tuvo lugar en la ficción televisiva.

“Esa es una secuencia aterradora. Pero es más difícil lograr secuencias en solitario como esa, donde es un solo personaje y solo se trata de acción y atmósfera. Lo que encontramos en el medio pasivo [de la televisión] es que esas secuencias de acción se aprecian mejor cuando las observamos a través de las reacciones e interacciones de los personajes”, explicó el director.

Para que la audiencia entendiera aún mejor esta explicación, el director decidió dar un ejemplo sobre una escena en The last of us: “El episodio que dirigió Neil, donde Tess, Joel y Ellie están en el museo y vienen los clickers, gran parte de eso se trata de que miran entre sí. Y ahí es donde sucede la magia del personaje”.

Bella Ramsey y Pedro Pascal protagonizan The Last of Us.

Desde que comenzaron a trabajar en esta popular serie, tanto Mazin como Druckmann fueron muy abierto a la hora de realizar diferentes cambios respecto al videojuego con la serie. Uno de estos cambios impactantes ocurre en el séptimo episodio del programa, titulado Left Behind, donde cuentan los eventos del DLC de 2014 del mismo nombre.

En el DLC, Ellie y Riley se encuentran con una horda de infectados que las emboscan. Por el contrario, en el episodio que transmitió la ficción de HBO Max solo vemos a un infectado. Según el creador de ambos proyectos, solo bastó utilizar a un clicker para comunicar de manera efectiva la versión de acción real de la historia de estos personajes.

Lo cierto es que todos los cambios que realizaron los creadores fueron grandes aciertos. Los fanáticos quedaron muy contentos con la primera temporada de la ficción, y están muy ansiosos por ver los nuevos episodios. Por supuesto, para eso habrá que esperar un largo tiempo.