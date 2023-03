El asombroso grado de estudios de Penn Badgley, el protagonista de You

Desde que You aterrizó en el catálogo de Netflix, Penn Badgley se convirtió en una de las estrellas del momento. Pese a que saltó a la fama mundial con la icónica serie Gossip Girl, el actor llevaba varios años sin conseguir un éxito sorprendente con alguna producción. Finalmente, lo volvió a lograr al colocarse en la piel de Joe, un psicópata obsesivo y asesino.

Con cada nueva temporada que lanzó la ficción en cuestión, la estrella logró fascinar a la audiencia con su estremecedora interpretación. Debido a que su talento se notaba en cada una de las escenas, varios espectadores se convirtieron en fanáticos y empezaron a interesarse cada vez más en su vida privada. Por este motivo, si tú eres uno de ellos, hoy te contamos cuáles son los estudios que realizó y algunos datos curiosos sobre él.

Penn Badlgey y la carrera de estudios que realizó.

Su historia con el mundo de la actuación comenzó cuando se mudó a Los Ángeles. La estrella consiguió un papel como actor de voz en el videojuego Mario Golf, y más tarde logró conseguir un rol como estrella invitada en un episodio de Will and Grace. Aunque solo tenía 12 años, su carrera interpretativa comenzó a florecer.

Por este motivo, decidió graduarse de la escuela secundaria cuando apenas tenía 13 años. Como era un actor joven y pasaba muchas horas en diferentes rodajes, la estrella quiso evitar asistir a la escuela en los set de filmación. Algo que realizan todos los actores menores de edad, y que aún deben asistir al instituto.

“Me gradué temprano cuando tenía 13 años, pero en realidad fue solo para evitar la tutoría en el set”, le reveló Pen Badgley al New York Daily News. “Estaba tomando cursos de colegio comunitario cuando no estaba trabajando, así que pasaba seis meses trabajando y seis meses yendo a la escuela, de vez en cuando. Tomaría todos los cursos de educación general que tuviste que transferir”, agregó.

Cómo logró graduarse a tan temprana edad, la estrella evitó asistir a la escuela secundario durante los años que realmente le tocaba. Más tarde llegó el momento de asistir a la universidad; pese a que fue aceptado en una importante institución, decidió enfocarse por completo en su carrera como actor. Una decisión bien tomada, ya que se convirtió en una estrella.

“Me aceptaron en la USC, pero nunca fui. Yo también estaba trabajando, y en ese momento me di cuenta de que no quería ir a la escuela de cine, solo quería trabajar y hacer lo que estaba haciendo”, explicó durante la entrevista. Durante los 2000, el actor realizó diferentes roles en la pequeña pantalla.

Estuvo en series como The Young And The Restless (2000), Los Hermanos García (2000), Do Over (2002-2003), The Mountain (2004-2005), The Bedford Diaries(2006) y por supuesto, la icónica Gossip Girl (2007-2012). Aunque ya había realizado otros papeles, convertirse en protagonista de esta famosa serie de adolescentes le cambió la vida para siempre.

Dar vida a Dan Humphrey, logró que su nombre sonara en todas partes del mundo y que todos lo conocieran. Esto se debe a que Gossip Girl fue un fenómeno mundial, el cual continúa siendo un éxito en la actualidad. Por lo tanto, antes de protagonizar You, el actor ya había conquistado a las generaciones actuales con este famoso rol.