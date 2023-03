Cómo vive hoy Eric Clapton a 32 años de la trágica muerte de su hijo tras caer de un edificio

Eric Clapton consiguió muchos éxitos con su carrera como cantante. Pero, mientras la vida lo llenaba de logros y de álbumes agotados, también lo hacía enfrentarse a momentos muy duros que lo afectaron por completo. Uno de ellos fue la trágica e inesperada muerte que protagonizó su hijo Conor cuando tenía solo cuatro años.

Este hecho destrozó su corazón y lo marcó para siempre. Desde aquel suceso han pasado 32 años; y aunque el tiempo transcurre rápidamente, el dolor aún se mantiene vivo en su pecho. A continuación, te contamos cómo vive en la actualidad el famoso intérprete musical.

Todo ocurrió el 20 de marzo de 1991, cuando Conor Clapton tenía solo cuatro años y medio. Esa mañana corría con pura felicidad por el departamento que ocupaba con su madre, el cual se encontraba en el piso 53 de un rascacielos ubicado en la calle 57 de Manhattan. El nene era puras risas, ya que se encontraba jugando a las escondidas con su niñera.

Al mismo tiempo, un empleado del edificio hacía la limpieza del departamento y Lory del Santo, mamá del niño, revisaba el presupuesto para la remodelación de su casa en Milán que le había llegado por fax. En poco tiempo debía aparecer Eric Clapton en el lugar, ya que debía pasarlo a buscar para hacer una visita al zoológico de Central Park.

Pero lo que era risas de pura diversión, terminó convirtiéndose en un llanto de tragedia. El hombre que estaba realizando la limpieza dejó uno de los ventanales de vidrio abierto y Conor, mientras jugaba, trató de escapar de su niñera y cayó al vacío. En su biografía, el cantante recordó la llamada que recibió de Lory.

La estrella reveló que no entendía lo que decía la madre de su hijo, ya que estaba desconsolada y el llanto no le permitía hablar bien. El guitarrista solo llegó a comprender las siguientes palabras: “Se murió, se murió, Se cayó por la ventana”. Él sólo atinó a responder “¿Estás segura?”. Cuando llegó al edificio, se encontró con varias ambulancias y con un cerco policial.

Siguió hasta el ascensor y respondió unas preguntas que le hicieron los policías. Él estaba pensando en otra cosa, solo quería saber si su hijo estaba bien. Mientras subía los 53 pisos, la estrella mantenía aún las esperanzas de encontrarse al pequeño Connor con vida. Pero cuando finalmente ingresó al hogar, se encontró con la triste realidad.

Eric Clapton junto a Conor, su pequeño hijo.

Aunque la muerte del niño lo hizo tambalear, en 2005 el cantante reveló que después del accidente se enfocó en su trabajo. Pese a que tenía un historial con el alcohol, no recayó:

“Mi recuperación del alcoholismo adquirió un nuevo significado. Permanecer sobrio era de verdad lo más importante de mi vida por fin y me había dado un rumbo cuando creía que no lo tenía. También había visto lo frágil que es la vida y extrañamente eso me había alegrado en cierta manera, como si mi impotencia se hubiera convertido en una fuente de alivio para mí”.

De aquel dolor, el cual aún se mantiene en su corazón y estará ahí para siempre, Eric Clapton decidió crear música. Así fue como transformó sus penas en una de las canciones más exitosas de toda su carrera: Tears in Heaven. En la actualidad, la estrella de 77 años sigue realizando presentaciones y tocando las canciones que le dan paz.