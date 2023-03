Las ofertas millonarias que habría tenido Clara Chía para hablar sobre el escándalo de Shakira y Piqué

Cuando hablamos de la sorprendente separación entre Shakira y Gerard Piqué, es imposible que en nuestras mentes no surja rápidamente el nombre de Clara Chía. Tras el fin del famoso matrimonio, el ex futbolista comenzó una relación con esta muchacha de 23 años que conoció en un bar y que más tarde la ingresó a trabajar en su empresa.

Por supuesto, los rumores de infidelidad no tardaron en surgir. Aunque al principio la cantante dio a entender que el amor finalizó por la monotonía, lo cierto es que en otras canciones confirmó lo que todo el mundo creía. Como es el escándalo del momento, muchos medios de comunicación no tienen problemas de pagarle millones a la tercera en discordia para que cuente la verdad.

Desde el medio X Catalunya, revelaron que Clara Chía está recibiendo muchas ofertas de dinero con el objetivo de que cuente los detalles más jugosos de su historia de amor con Gerard Piqué y también de la separación del ex deportista con su antigua esposa. “Las ofertas ascienden a más de un millón de euros“, informaron desde el sitio.

Aunque se trata de un número muy importante, lo cierto es que la muchacha de 23 años no está interesada en contar su versión de la historia. Cada vez que un medio se acercó a hablar con ella sobre dicho tema, la joven dejó muy en claro que lo único que desea en este momento es tranquilidad y que respeten la relación que está llevando adelante.

Clara Chía, la nueva enamorada de Gerard Piqué.

Esta respuesta no sorprende para nada, ya que la muchacha vivió momentos muy complicados desde que su relación con el español se hizo oficial. Debido a que su nombre estuvo en todos lados y Shakira la acusó abiertamente de haber sido la tercera en discordia en su pareja, la joven enfrentó ataques de pánico y de ansiedad. Por este motivo, solo quiere estar tranquila y lejos de los escándalos.

Aunque la actual novia de Piqué no quiso revelar cómo fue la historia de amor entre ambos, desde el mismo medio aseguran que la información sobre su romance y sobre la separación se ha tergiversado. De esta manera, solo las partes involucradas saben la verdad sobre todo este escándalo.

La joven de 23 años apareció en la vida del ex deportista en 2022. Curiosamente, el 28 de mayo revelaron en El periódico de Barcelona que la colombiana había descubierto a su pareja siéndole infiel con una modelo de 20 años. Ahora se sabe que siempre fue Clara Chía, una publicista que trabajaba en la empresa que le pertenece al español.

Ante tanto revuelo, el 4 de junio llegó la confirmación por parte del ex matrimonio: a través de un comunicado, ambos dieron a conocer el fin de su relación de 12 años. Así fue como empezó una guerra que parece no tener fin y que dio lugar a muchísimas canciones cantadas por la celebridad sobre este desamor. Tales como Te felicito, Monotonía, Session 53 con Bizarrap y TGQ con Karol G.

A pesar del escándalo y de ser acusado de infiel, el ex deportista dejó en claro que no tiene ningún problema con haberse convertido en el hombre más odiado del momento:

"El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad".