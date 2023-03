El extraño caso de Alicia Silverstone, la estrella que se apagó estrepitosamente

Alicia Silverstone tenía apenas 17 años cuando se robó la mirada de todos luego de su debut cinematográfico en The Crush, en 1993. Allí tuvo que interpretar a una joven que tenía que seducir a un hombre mayor explotando toda su sensualidad en la pantalla. Fue el primer gran golpe de efecto que tuvo en su carrera.

Ese perfil súper sexy que mostró Silverstone le abrió las puertas hacia otros horizontes, siendo una de las actrices que más videoclips protagonizó de Aerosmith, casos como los de Cryin', Amazing y Crazy. Las oportunidades fueron creciendo cada vez más.

Alicia Silverstone estaba llamada a ser la próxima gran figura de Hollywood en los '90.

En 1995 llegó su boom siendo la actriz principal en la película Clueless, poniéndose en la piel del personaje Cher Horowitz. Entonces comenzó a tomar otros proyectos, como The Babysitter y más, cada vez más consolidada y con muchos medios considerando que era la nueva Kim Basinger.

Sin embargo, en su mejor momento y con la misma vorágine que saltó a la fama, su carrera se vio prácticamente arruinada con un proyecto: Batman y Robin, film de 1997 por el cual la crítica la destruyó.

Alicia fue parte de un elenco con muchas estrellas como George Clooney, Uma Thurman y Arnold Schwarzenegger. Allí se puso en la piel de una Batgirl moderna. Si bien la película fue un fracaso, específicamente con ella los comentarios fueron demasiado duros.

Es cierto que era la mejor opción para el papel, por su fuerte figura pública y por encontrarse en pleno ascenso. Sin embargo ella misma confesó que no lo pasó bien durante el rodaje porque la obligaron a perder cinco kilos antes de filmar y, pese a todo eso, fue víctima de las muchas bromas que se hicieron sobre su peso durante la campaña.

Alicia Silverstone recibió crueles críticas por su físico en su paso por Batman y Robin.

"Se rieron de mi cuerpo cuando era más joven. No estaba confundida. Sabía que no estaba bien reírse de la forma del cuerpo de alguien, no parece algo correcto que hacerle a un ser humano", confesó Silverstone tiempo atrás.

Fue cuando decidió bajarse de la cima. Tuvo un buen paso por Buscando a Eva, proyecto que realizó junto a Brendan Fraser, pero no alcanzó. Lo cierto es que de a poco se fue diluyendo de los grandes flashes, y mientras más pequeño era el papel que tomaba mejor se sentía. Así luce Alicia Silverstone al día de hoy, con 46 años.

Lo más importante hoy es que Alicia vive feliz y despreocupada en una casa ecológica de Los Angeles, la cual adquirió en 1996 junto a un santuario para perros abandonados. Es activista y se hizo vegana, además de convertirse en madre en 2011 tras dar a luz a su hijo Bear Blu Jarecki, fruto del matrimonio que tuvo con Christopher Jarecki (2005-2018).