Cuál es la extraña enfermedad que padece Brad Pitt y está en aumento

Brad Pitt es sin dudas uno de los grandes actores y galanes de la historia de Hollywood. Conocido por sus papeles en las películas más taquilleras de la meca del cine, no todo lo que brilla es oro y él es una de las grandes pruebas de ello.

No nos referimos a los problemas que afronta tras el divorcio con Angelina Jolie ni sus conflictos con el alcoholismo, sino de la particular enfermedad que arrastra desde hace ya varios años. Una vez que Pitt lo hizo público, no tuvo problemas en admitir constantemente el padecimiento que tiene, cuánto lo afecta y dar cada vez más detalles de esto.

Brad Pitt confesó sufrir prosopagnosia, también llamada ceguera facial.

"Nadie me cree", dijo el actor en una entrevista que dio con la reconocida revista GQ a mediados del 2022. Se refería a la enfermedad que tiene, según su relato, hace más de una década: la prosopagnosia, también llamada ceguera facial.

¿De qué se trata la prosopagnosia? De la incapacidad de reconocer caras, ya sea de extraños, de familiares o, incluso, el rostro de uno mismo.

Durante ese reportaje que dio, Brad confesó que quería “conocer a alguien a quien le pase lo mismo”. En ese entonces, dicho trastorno se consideraba poco frecuente, pero ahora unos científicos de Harvard alertaron que su prevalencia es mayor de lo que se creía y estaría en aumento.

La estrella de Hollywood comentó que el impacto de este trastorno ha dañado su confianza, particularmente cuando se trata de relacionarse con otras personas, afirmando además que esto también lo empezó a afectar psicológicamente.

La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer rostros.

"Muchas personas me odian porque piensan que les estoy faltando el respeto", dijo recordando una entrevista que concedió a Esquire en 2013, que justamente se remonta a esta enfermedad que no había confesado en ese entonces.

Pitt explicó que suele sentirse preocupado de que la gente crea que es "distante, inaccesible o ensimismado'', cuando en definitiva todo es producto de este trastorno. "Las personas se ofenden e interpretan mi problema como un gesto de vanidad o egolatría. Pero es un misterio, simplemente no puedo recordar un rostro".