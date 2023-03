Celebración accidentada: esta es la insólita forma en la que Jamie Lee Curtis se lesionó un tobillo luego de ganar el Oscar

Lo más paradójico de toda esta situación es que Jamie Lee Curtis fuera considerada una de las mejores actrices de Hollywood y nunca hubiera recibido una nominación. La alegría y la emoción le jugaron una mala pasada la noche de la gala 95 de los Premios Oscar en la que, finalmente, la estrella recibe su primera estatuilla en la terna a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Todo en todas partes al mismo tiempo, debido a que en medio de los festejos se olvidó que llevaba tacos altos y al saltar su tobillo se lesionó.

En la ceremonia, la actriz recordó a Janet Leigh y Tony Curtis, sus fallecidos papás durante su discurso de agradecimiento, además de que reconoció a las personas que estuvieron involucradas para que ella pudiera conseguir el Oscar. Por otra parte, su esposo Christopher Guest , sus hijas Annie y Ruby, managers y los directores de la película, también fueron nombrados por la actriz. Curtis terminó su discurso exclamando: "¡Acabo de ganar un Oscar!".