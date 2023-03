La dolorosa revelación de Ed Sheeran: “no deseaba seguir viviendo”

La pandemia por Covid-19 dejó al desnudo numerosas situaciones para nada agradables que con el aislamiento se intensificaron. Ed Sheeran reveló que luego de dos años difíciles para su profesión debido a que estaban prohibidos los eventos masivos, volver a esa rutina fue particularmente duro porque ya no contaba con el apoyo de sus dos mejores amigos fallecidos en 2022. Además, atravesó el segundo embarazo de su esposa siendo consciente de que le habían detectado un tumor y que durante el período de gestación era imposible extraerlo. Este panorama lo hizo caer en una depresión profunda que no podría haber superado sin ayuda profesional.

Ed Sheeran confesó que no deseaba vivir tras la muerte de sus amigos, el jugador de críquet Shane Warne y el empresario musical y fundador de SBTV, Jamal Edwards, el año pasado. El intérprete explicó a la revista Rolling Stone que a pesar de haber enfrentado la depresión a lo largo de su vida, sintió que en el 2022 los sentimientos resurgieron más intensos.

Ed Sheeran reveló que sufrió una fuerte depresión el año pasado luego de la muerte de dos de sus mejores amigos y la detección de un tumor en su mujer durante su segundo embarazo.

"Estás bajo las olas ahogándote. Es como si estuvieras dentro de esta cosa. Y no puedes salir de eso. No quería vivir más", explicó a la reconocida revista. No obstante, al artista de 32 años le preocupaba que sus pensamientos fueran egoístas debido a que es papá de dos pequeñas. “Especialmente como papá, me siento muy avergonzado por eso", manifestó el exitoso cantautor. Afortunadamente contaba con el apoyo de su esposa Cherry Seaborn, quien lo alentó a buscar ayuda profesional para salir de ese duro momento.

"En donde yo crecí nadie habla realmente de sus sentimientos. La gente en Inglaterra piensa que ir a un terapeuta es algo extraño… Creo que es muy útil poder hablar con alguien y simplemente desahogarse y no sentirse culpable por desahogarse", declaró. Ed confesó que para algunas personas les era difícil comprender que él estuviera pasando por un duro momento personal. "Obviamente, he vivido una vida muy privilegiada. Así que mis amigos siempre me miraban y pensaban, 'uy, no te pasa algo tan malo'", relató.

Ed Sheeran sentía ganas de no vivir más pero pudo salir de su depresión luego de comenzar terapia.

Sheeran recalcó: "La ayuda no es un botón que se presiona y automáticamente estarás bien. Es algo que siempre estará ahí y sólo tienes que manejarlo". Edwards, quien le dio a Sheeran su primer gran oportunidad en el medio artístico, murió repentinamente de un ataque al corazón después de tomar cocaína y alcohol, según el análisis forense, por lo que Sheeran dijo que la tragedia lo convenció de dejar un hábito de drogas que había desarrollado en su juventud.

"Recuerdo que estaba en un festival y dije: 'Bueno, si todos mis amigos lo hacen, no puede ser tan malo'. Pero luego eso se vuelve un hábito que haces una vez a la semana y luego una vez al día y luego dos veces al día y luego pasa igual que como ocurre cuando no hay alcohol. Es algo que se convierte en malas vibraciones”, expresó.

Ed Sheeran junto a su amigo Jamal Edwards.

Sin embargo, la trágica muerte del empresario musical lo hizo pensar diferente. "Nunca volvería a tocar nada, porque así es como murió Jamal. Y eso es una falta de respeto a su memoria, incluso acercarte (a las drogas)", destacó.

Cabe señalar que poco después de la muerte de Edwards, a la esposa de Ed le diagnosticaron un tumor estando embarazada, por lo cual tuvo que esperar al nacimiento de su segunda hija, Júpiter, para ser operada con éxito. "Te sientes tan impotente. No hay nada que puedas hacer al respecto", recordó Sheeran.