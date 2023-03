El vestido de novia con el que fue viste Selena Gómez y del que todos hablan

Selena Gómez viene siendo tendencia las últimas semanas y esto la ha convertido en la mujer con mayor cantidad de seguidores en Instagram superando los 400 millones. En primer lugar, quedó envuelta en comentarios mal intencionados que tuvieron Hailey Bieber y Kylie Jenner hacia ella. Y, en segundo lugar, algunas postales de la artista se hicieron virales al posar con un flamante vestido de novia. ¿La cantante está pensando marchar al altar o sólo se trata de una pequeña pista de lo que veremos en la tercera entrega de Only Murders in the Building?

Y es que Steve Martin, no dudó en generar la controversia y compartió una imagen con Selena, dándole un vistazo a los fans de lo que podrán ver en la próxima temporada de la serie Only Murders in the Building, que ambos protagonizan junto a Martin Short para Star+.

Guess what just happened! pic.twitter.com/V4aNJjQUKW — Steve Martin (@SteveMartinToGo) March 21, 2023

"Adivinen qué acaba de pasar", escribió Martin en una imagen que tiene alrededor de 5 millones de views y dándonos un guiño de la cinta El Padre de la Novia, que tanto Martin Short como Steve Martin protagonizaron en 1991.

El increíble vestido de Selena Gomez mostró detalles como un encaje vintage y un velo a juego. Por su parte, Selena enfatizó que lo único que podía decir es que así luce un día normal en su trabajo: a veces vestida de novia y otras veces pasa inadvertida con un look más casual pero que nunca parás de sorprenderte en un set de filmación.

Hasta el momento hay dos temporadas disponibles de Only Murders in the Building en Star+ y hace unos meses se dio a conocer que la filmación de la temporada 3 había comenzado oficialmente con celebridades como Meryl Streep y Paul Rudd. La nueva entrega definitivamente llegará cargada de muchas sorpresas que los fans amarán.