Ayuno intermitente: en qué consiste el método que practica Chris Martin para mantenerse en forma

Cada vez que vemos en pantalla o sobre un escenario a Chris Martin nos parece que luce más joven. Es que además del riguroso entrenamiento físico y todas las claves y tips que le brinda su ex esposa, Gwyneth Paltrow, también le presta mucha atención a su alimentación. En una entrevista reciente, el vocalista de Coldplay reveló en que consiste su “dieta” para no engordar y mantener la silueta que pueda responder al desgaste que demanda su trabajo.

Chris Martin estuvo casado durante más de diez años con Gwyneth Paltrow y presenció el nacimiento de Goop: el portal de lifestyle a través del cual su ex ofrece tratamientos y productos supuestamente beneficiosos para la salud, a menudo sin pruebas científicas que respalden sus afirmaciones.

Chris Martin tiene un método para mantener su estado físico.

Básicamente, es imposible que no oyera hablar de prácticas como el ayuno intermitente, y actualmente ya se acostumbró a no consumir alimentos sólidos después de las cuatro de la tarde. Sin embargo, no fue su ex esposa quien lo convenció para que se uniera a una moda que ella misma contribuyó a popularizar en su momento en los círculos de Hollywood.

La inspiración surgió de un encuentro con Bruce Springsteen durante el que descubrió que su ídolo solo hace una comida en todo el día. "Tuve la suerte de ir a comer con él después de que tocáramos en Filadelfia el año pasado. Llevaba una dieta muy estricta y yo no daba crédito a mis ojos porque estaba más en forma que yo. Su esposa Patti me explicó que solo come una vez al día. Y me dije: 'Bueno, ahí vamos. Ese es mi próximo reto", reveló en el podcast Conan O'Brien Needs A Friend.

El método que practica Chris Martin se llama 'ayuno intermitenet' y lo copió de Bruce Springsteen.

A nivel puramente práctico, esta rutina resulta muy conveniente para él porque nunca ha sido muy aficionado a cocinar, y las dos veces que lo ha hecho en toda su vida, acabó provocando un incendio en su casa del norte de Londres. Por otra parte, se trata de un régimen menos estricto que otro que seguía hace unos años, que consistía en ayunar un día de cada seis, durante el que solo se permitía tomar agua.

Chris Martin practica, al menos, una vez a la semana el ayuno intermitente.

De acuerdo con el sitio especializado en temas de salud, Medical News Today, el ayuno intermitente implica abstenerse total o parcialmente de comer durante un periodo determinado, antes de volver a comer. Algunos estudios señalan que este método puede brindar algunos beneficios como pérdida de grasa corporal y peso, así como una mejor salud y longevidad.