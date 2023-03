La sorprendente revelación de Paulina Rubio: la Corte la obligó a mantener a los padres de sus hijos

No es la primera vez que Paulina Rubio admite que siempre eligió muy mal a sus parejas sentimentales. Sin embargo, los frutos de sus matrimonios, además de dos juicios y un sacrificio económico elevado, son sus dos hijos que ama como a nadie en este mundo. La artista no baja los brazos y sigue luchando en la justicia por la custodia total de los niños así como dando lo mejor de sí sobre los escenarios para seguir brindando seguridad a su familia.

Paulina Rubio tiene dos hijos: Andrea Nicolás Vallejo Rubio, fruto de su matrimonio con Nicolás Vallejo-Nájera y Eros Bazúa Rubio, a quien tuvo al lado de Gerardo Bazúa. Con los papás de ellos mantiene una relación tensa, incluso bajo acuerdos legales y hace unos días, la llamada Chica Dorada declaró al programa De Primera Mano que no tuvo suerte al elegir a una pareja sentimental. “A lo mejor no escogí bien, pero mi mamá me dio herramientas para seguir firme, no importa equivocarme, está bien, te hacen mejor, no importa si pierdes, pero para ganar hay que perder, y para perder hay que ganar”, dijo.

Paulina Rubio junto a Nicolás Vallejo-Nájera.

Ahora, en entrevista con Pati Chapoy, la intérprete de Ni una sola palabra reveló: “Yo me hago cargo económicamente de mi familia desde toda mi vida y de ellos, los papás (de sus hijos) también”. La periodista se mostró sorprendida e insistió si esto era verdad a lo que la cantante respondió: “Tú fíjate ahí en los files (archivos)”. Al respecto, es la abogada de Paulina Rubio quien habla. Sandra Hoyos mencionó que la cantante no sólo cubre los gastos de los menores porque la Corte en Estados Unidos también le pidió mantener a sus ex parejas.

Paulina Rubio junto a Gerardo Bazúa.

Lo anterior debido a que Colate declaró tener ingresos anuales menores a 2 mil dólares, mientras que Bazúa aseguró estar en situación de indigente. "No sólo lucha para mantener a sus hijos, tiene que mantener a los papás de los hijos. De cierta forma, no es a los papás sino indirectamente a sus hijos cuando comparten tiempo con el papá. Ella gana un salario superior al de Colate, que declara 2,000 dólares de salario al año, una cosa ridícula", comentó en entrevista con Ventaneando.

Precisó que tanto Gerardo como Nicolás Vallejo-Nágera costean sus gastos en su vida normal pero no así cuando conviven con sus hijos porque es ella quien debe pagar lo que necesiten.

Paulina Rubio junto a sus hijos Andrés y Eros.

"La Corte hace un tipo de cálculo y basado en ese tipo de cálculo determinan que el papá o la mamá, quien tenga la posición financiera superior, es quien tiene la obligación de pasar la pensión alimenticia. Esto cubre todo lo que él quiera y deba gastar en el niño, pero no sabemos si lo está gastando en el niño o lo está gastando en viajes para seguir viviendo la vida que nos muestra en medios sociales", indicó. Además, señaló que Paulina Rubio paga los procesos legales que sostiene con ambos pues ellos han emprendido acciones en su contra por la guardia y custodia de Andrea y Eros.