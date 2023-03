El motivo por el que Lele Pons y Guaynaa estuvieron a punto de cancelar su boda

Para que la celebración de una boda salga de mil maravillas es necesario planearla con bastante tiempo de anticipación. Lele Pons y Guaynaa se comprometieron en julio del año pasado y desde allí toda la revolución por la gran fiesta. Sin embargo, uno no tiene en cuenta o no quiere pensar que pueden desatarse decenas de eventos desafortunados en el “mientras tanto” que pueden arruinar la fecha elegida para dar el gran paso. Los artistas estuvieron a punto de cancelarla por varias razones y acá te las contamos.

A pesar de que la boda de Lele Pons y Guaynaa estuvo llena de celebridades, desde Paris Hilton, Sebastián Yatra hasta Chayanne, los cantantes estuvieron a punto de cancelar el evento y revelaron cuáles fueron las razones principales bastante inoportunas para un día tan esperado.

Lele Pons y Guaynaa estuvieron a punto de cancelar su boda porque el cantante estaba mal del estómago.

En una reciente entrevista con El Gordo y la Flaca, revelaron que Guaynaa se enfermó del estómago y se sentía tan mal que le preguntó a Pons qué pasaba si no se casaban al día siguiente como tenían planeado.

"El médico vino. (Guaynaa) me dijo 'qué pasa si no nos casamos mañana. Yo dije, 'no nos casemos y ya, la salud es más importante' y yo perdí a mi perro ese día", reveló Lele, añadiendo que, además de la salud de Guaynaa, ella tampoco se sentía bien de ánimos por la pérdida de su mascota. De hecho, la boda la ayudó a apagar un poco la tristeza que sentía en aquellos momentos.

Lele Pons y Guaynaa dieron el 'sí' y tuvieron una gran boda.

Al final, Guaynaa comenzó a sentirse mejor y la ceremonia se llevó con éxito, dejando el incidente solo como una anécdota. Hasta hace unos días, la pareja se encontraba de luna de miel en Dubái, donde se mostraron en lencería, buceando, en el desierto y en cenas románticas.

El cantante de Se te Nota y Rebota y la influencer y cantante mantienen una relación desde finales del 2020. Fue durante un concierto el verano pasado que el reguetonero le pidió matrimonio a la infuencer y ahora concretaron ese compromiso dando el ‘sí’ en el altar.