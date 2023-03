Con un rotundo cambio de look, Megan Fox lució un vestido escotado y entallado al cuerpo que se llevó todos los suspiros

A mediados de enero comenzaron a circular fuertes rumores de infidelidad por parte de Machine Gun Kelly, el prometido de Megan Fox. Desde aquel momento todo fue incertidumbre, confusión y distancia, ya que los artistas decidieron cerrar sus cuentas de Instagram. No hay confirmación de ruptura pero no hizo falta porque la actriz se presentó al after party de los Premios Oscar 2023 organizado por Vanity Fair y fue la sensación de la noche con su vestido negro y escotado que resaltó cada una de las curvas de su figura.

Si bien la actriz no desfiló por el photocall y no hay fotos de ella sobre la alfombra roja del evento, en los últimos días, Vanity Fair distribuyó las fotos que les hacen a sus invitados especiales donde se ve a una Megan Fox esplendorosa y con cambio de look: dejó el morocho de lado y estrenó una cabellera en color cobrizo fuego.

Megan Fox se hizo presente en el after party de Vanity Fair con un cambio de look rotundo.

Respecto a los rumores de separación con su prometido Machine Gun Kelly, son varios los mensajes que deja Fox y que confirmarían una ruptura definitiva de la pareja. El primero, su aparición pública en solitario, sin su prometido. Algo totalmente anormal en la pareja, ya que suelen acompañarse en todos los eventos.

En segundo lugar, el cambio de look de la actriz y el audaz vestido de la diseñadora coreana Miss Sohee que lució, presentaron cierta connotación con el vestido de la venganza que usó Lady Di luego de que el príncipe Carlos expusiera su infidelidad públicamente. Casualmente en un evento de Vanity Fair.

El vestido escotado y entallado de Megan Fox se llevó todas las miradas.

No obstante, el detalle clave que confirmaría una ruptura definitiva de la pareja, sería la ausencia de su impresionante anillo de compromiso de diamantes y esmeraldas de $ 400 dólares. La bengala de ocho quilates creada por el famoso joyero George Khalife y, según él, diseñada para “simbolizar dos que se unen para convertirse en uno” con una esmeralda en forma de pera y un diamante a juego.

Megan Fox asistió a la fiesta sola y sin su anillo de compromiso.

Megan Fox lució un escotado vestido de terciopelo negro que resaltaba su delgada figura. En particular, tenía un enorme anillo de diamantes en su dedo índice derecho, pero su dedo anular izquierdo permaneció sin adornos.

Fox, que asistió a la fiesta sin su prometido Machine Gun Kelly, también lució un enorme collar de plata al cuello y plataformas Miss Sohee Couture y Piferi. Se soltó el cabello cobrizo y lució un maquillaje glamoroso en su noche en solitario. Un look creado magistralmente por la estilista Maeve Reilly.