Irreconocible: el increíble cambio físico de Kaley Cuoco para 7th Heaven

Kaley Cuoco logró transformarse en una de las actrices más destacadas del mundo Hollywood con su paso por la popular sitcom 'The Big Bang Theory', dentro de la cual interpretó el papel de Penny. Ese fue sin dudas el rol que la llevó al estrellato, hace más de quince años.

Sin embargo, el recorrido de Cuoco no solamente debe reducirse a su aparición en la serie producida por la CBS. Es cierto que allí estuvo durante 12 temporadas y que dejó una huella imborrable, pero está claro que su currículum cuenta con un repertorio muchísimo más amplio.

Así se veía Kaley Cuoco en 2001, en su paso por la serie 7th Heaven.

Con 37 años, la actriz está viviendo un momento de absoluta felicidad al encontrarse embarazada de su primer hijo, el cual tendrá junto a su pareja Tom Pelphrey. Pero, más allá de su vida privada, en esta oportunidad nos centraremos en los cambios físicos que tuvo a través de su carrera.

Y sin dudas uno de los más llamativos fue el que Kaley presentó para la serie '7th Heaven', producida en 2001. Si bien apareció en tan sólo un episodio, en aquel entonces la artista luce muy diferente a su imagen actual.

Uno puede entender que desde aquel entonces pasaron más de dos décadas, pero también es cierto que su apariencia en aquel entonces también dista mucho de lo que fue su primera aparición como Penny en 'The Big Bang Theory', en 2007.

El drama '7th Heaven' se estrenó en 1996 y fue un gran éxito en la pantalla chica. El show siguió la vida de la familia Camden y fue uno de los íconos de la época, extendiéndose durante once temporadas.

Cuoco actuó en el episodio 'Relaciones', en el papel de Lynn. Se la puede ver con el cabello lacio, con el largo por debajo de sus hombros y con un rostro que es difícil de distinguir si solamente tenemos la referencia actual de su aspecto.