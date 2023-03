Élite: los polémicos dichos de Danna Paola sobre la serie de la que fue protagonista

En el fondo, siempre sabemos lo que queremos pero a veces es necesario equivocarse y probar otros caminos para estar completamente seguros. Luego de varios años de trabajar para la pantalla, Danna Paola descubrió que su verdadera pasión y donde ella se sentía feliz era sobre un escenario cantado, y apostó por este sueño. Hoy se encuentra realizado la tercera gira de XT4S1S Tour y llevando sus canciones hacia cada rincón de México, pero antes tuvo unas palabras polémicas con la serie Élite, el programa que la catapultó a la fama mundial.

La cantante Danna Paola criticó la serie de Netflix Élite durante una transmisión desde sus redes sociales. Esto ocurrió mientras disfrutaba de unas copas. Con el comentario “Élite ya no existe, bebé”, dejó clara su opinión respecto a la serie que algún día protagonizó. Sobre decir, que la cantante de Mala Fama dejó la serie en la temporada tres; no obstante, la historia continuó y recientemente estrenó su sexta temporada.

Danna Paola criticó duramente a la serie Élite de la que fue protagonista.

En redes sociales, internautas secundaron las declaraciones de Danna Paola, asegurando que, en efecto, dicha serie dejó de ser relevante una vez que la cantante de Mundo de Caramelo dejó de formar parte del reparto. Internautas escribieron cosas como: “Si Danna Paola dice que Élite ya no existe, le creo”, y “Cierto yo ya no la vi sin ella”. Asimismo, dejaron claras sus opiniones sobre la calidad actual de la serie: “Debieron cancelar el show original y hacer un spin off que se llamará Las Encinas. Y ahí pudieron poner sus tramas aburridas”, y “Es la misma historia pero con diferentes personajes cada temporada”.

Estas opiniones, aunque resurgieron luego de las declaraciones de Danna Paola, ya venían rondando por redes sociales desde que los guiones de la serie comenzaron a volverse repetitivos, y en dichas opiniones, la cantante siempre aparecía. En redes sociales, se pueden leer opiniones así: “Élite debió terminar el día que Danna Paola dejó la serie”, y “Dirán lo que quieran, pero Élite terminó cuando Danna Paola (Lu) decidió abandonar la serie”.

Danna Paola aseguró que la serie Élite se terminó con el final de la tercera temporada.

Para los fans, el verdadero corazón de la serie sobre adolescentes millonarios era la intérprete de Oye Pablo, y todo lo que vino después ya no tenía la misma calidad. Del mismo modo, es común encontrarse con críticas por la aparición de nuevas líneas argumentales muy parecidas a las de las primeras tres temporadas. Danna Paola interpretaba a Lucrecia, una alumna del colegio privado de España “Las Encinas”. Ella era conocida entre sus compañeros por ser la más popular del colegio y al mismo tiempo la más inteligente de su clase.

Élite cuenta la historia de un grupo de compañeros cuyas vidas cambian por completo cuando una de ellas resulta asesinada. La trama de la serie sigue las investigaciones sobre el asesinato con el fin de encontrar al verdadero culpable. La cantante compartía set con actores y actrices españoles como Ester Expósito, Áron Piper, Omar Ayuso e Itzan Escamilla. En su momento, Danna Paola declaró que dejaba la serie en su temporada 3 con el fin de cerrar bien un ciclo y hacerlo con la cabeza en alto.

En su momento circularon entre los fanáticos de la serie rumores que aseguraban que la razón de la ausencia de Danna Paola en la cuarta temporada de Élite, tenía que ver con una mala relación de la actriz con sus compañeros de reparto; no obstante, estos rumores nunca se aclararon.

Muchos seguidores de la serie Élite piensan igual que su ex protagonista, Danna Paola.

Danna Paola también ha dejado claro en más de una ocasión que abandonar las series de televisión, al menos por el momento, tiene que ver con su decisión de dedicarse enteramente a la música pop. En sus palabras, ella es una cantante que actúa, no una actriz que canta. Del mismo modo, la cantante de El primer día sin ti ha puesto su carrera como artista musical por encima de otros proyectos, pues considera que en dicha profesión está su verdadera vocación. Trabajar en Élite y llevar al mismo tiempo una carrera como cantante era sumamente difícil para ella.

Danna Paola se encuentra inmersa en su tercera gira musical XT4S1S Tour, misma con la que ha recorrido toda la República Mexicana y cuyo concierto en la Ciudad de México se celebró en el Auditorio Nacional.