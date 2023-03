A cuánto asciende la fortuna de Dayanara Torres, la ex esposa de Marc Anthony

Dayanara Torres y su hermosura fueron conocidas en 1993 cuando ganó el famoso concurso de Miss Universo. Allí su nombre comenzó a tener trascendencia internacional y antes de encaminar su carrera artística contrajo matrimonio con Marc Anthony con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, cuatro años más tarde el amor llegó a su fin y fue cuando la modelo trabajó arduamente para desarrollar sus distintas facetas artísticas, convertirse en una de las celebridades puertorriqueñas más solicitadas y ser dueña de una fortuna valorada en varios millones de dólares.

Dayanara Torres y Marc Anthony se casaron en el 2000 y, pese a la promesa de estar juntos “hasta que la muerte los separe”, se divorciaron tan solo 4 años después de su enlace matrimonial. No obstante, ambos siguieron trabajando de manera individual por sus carreras profesionales y, con el tiempo, el éxito les ha sonreído.

Así, mientras él se consolidó como uno de los grandes artistas de la salsa a nivel internacional, Torres se posicionó como modelo y actriz, participando en diversas producciones audiovisuales. En ese sentido, vio crecer cada vez más su riqueza. Entonces, ¿a cuánto asciende la fortuna de la ex pareja de Marc Anthony? A continuación, te contamos lo que sabemos sobre el patrimonio de la puertorriqueña Dayanara Torres.

Dayanara Torresy Marc Anthony estuvieron casados cuatro años y tuvieron dos hijos.

A lo largo de su trayectoria, Dayanara Torres ha tenido diversos ingresos: fue portada de decenas de revistas alrededor del mundo, presentadora invitada en algunos programas de televisión, cantante gracias a su álbum Antifaz y actriz de series, películas y los videos musicales de Marc Anthony, Frankie J. y Alex Woodward.

Por otro lado, ha escrito los libros: Sonrisas Sanas y Hermosas de Ricky y Andrea (en coautoría con Steven Fink), Married To Me: How Committing To Myself Led to Triumph After Divorce (en coautoría con Jeannette Torres-Álvarez) y Casada Conmigo Misma: Como Triunfé Después Del Divorcio (versión en español de su anterior texto). Asimismo, es la propietaria de Dayanara Collection, la empresa con la que comercializa productos de decoración para el hogar (velas aromáticas, posa vasos, cubiertos, etc.) a través de sus plataformas digitales.

Dayanara Torres fue la ganadora del famoso concurso Miss Universo 1993 coronándose como la mujer más bella del mundo.

Vale precisar que, tras su divorcio, sus dos hijos se vieron beneficiados con $13,400 por mes en manutención infantil. Sin embargo, la modelo solicitó el aumento de la mensualidad a $123,000. Y, finalmente, el juez determinó que el monto se establecería en $26,800 cada mes.

Según el portal Celebrity Networth, Dayanara Torres tendría una fortuna aproximada de 5 millones de dólares. De esta manera, habría tenido los ingresos suficientes para ser la propietaria de una casa en Woodland Hills, California. Esta vivienda fue adquirida en agosto de 2014 por 1,517,000 dólares. Y, aunque la puertorriqueña ya no vive allí, se sabe que este lugar cuenta con una extensión de 3,209 pies cuadrados, 5 habitaciones y 5 baños, entre otras características de lujo.

Dayanara Torres logró ahorrar una gran fortuna.

En el 2022, Dayanara se mudó a un departamento en Miami, Florida, donde tenía la esperanza de “iniciar con fuerza”el nuevo año. Si bien no hay mayores detalles sobre el valor de este sitio, es muy elegante y no dudamos de que tenga un alto precio en el mercado. Cabe resaltar que la artista también es la directora de la Fundación Dayanara Torres, que distribuye becas a estudiantes de bajos recursos en Puerto Rico y Filipinas.