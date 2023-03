Cómo es la polémica y estricta dieta paleo de Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow siempre resulta ser noticia por el particular estilo y nivel de vida que lleva. La famosa celebridad es una de las personalidades más excéntricas del mundo Hollywood, y siempre suele llamar la atención de todos a través de su rutina, sus gustos y otros detalles de su cotidianidad.

Días atrás, Paltrow se volvió viral a través de un video en el que cuenta cómo es su rutina alimenticia, detallando lo que come en un día. Esto despertó una lluvia de críticas por los hábitos que tiene, en declaraciones que no pasaron para nada desapercibidas.

Esto se dio en el marco de una charla que tuvo con el doctor Will Cole para el podcast The Art of Being Well. En resumen, la famosa destacó que su rutina se basa en un ayuno hasta el mediodía, una hora de ejercicio, sopa en el almuerzo y una cena paleo temprana. Además confesó que tiene “problemas con la metilación” y dijo que su cuerpo “no es un desintoxicante natural”.

“Ceno temprano en la noche. Hago un buen ayuno intermitente. Usualmente como algo a las 12 y en la mañana como cosas que no eleven el azúcar en mi sangre, así que tomo café. Pero en verdad me gusta comer sopa en el almuerzo. Como un caldo de huesos a la hora de la comida muchos de los días”, explicó Gwyneth.

“Para cenar trato de comer algo de acuerdo a la dieta paleo, así que muchos vegetales. Es muy importante para mí el sostener mi desintoxicación”, detalló. Luego lleva una rutina de entrenamiento de una hora aproximadamente, sea caminata, pilates o una rutina con el coach Tracy Anderson.

Paltrow contó que por la mañana suele tomar café o jugo de apio con limón o agua con limón. Los ayunos que hace en ese momento del día son intermitentes. Además, tiene prohibido los carbohidratos y comer cualquier alimento que aumente la azúcar en sangre durante los mediodías.

Gwyneth Paltrow fue muy criticada por la dieta y rutina que lleva adelante.

"Fue difícil al principio cuando pensé: 'Oh, voy a tener que eliminar todas las alegrías y todos los placeres' y no es cierto. Hay tantos ingredientes que están repletos de sabor: chiles, hierbas y limón", confesó.

Esto generó una ola de comentarios negativos por "promocionar" su forma de alimentarse y que esto pueda ser un ejemplo para otras personas. Además, varios discutieron que la dieta paleo tiene potenciales riesgos para la salud, por lo que Gwyneth salió a pasar en limpio sus comentarios. Gwyneth Paltrow debió salir a aclarar el panorama luego de las críticas que recibió sobre su dieta.

“Creo que es importante que todos sepan que estaba haciendo un podcast con mi médico, así que esta es una persona con la que he estado trabajando durante más de dos años para tratar algunas cosas crónicas”, dijo en sus stories de Instagram, advirtiendo que sus dichos son solo una parte de su dieta y que además complementa con otras comidas.