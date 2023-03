La extraña razón por la cual Shakira tiene una bruja en su balcón

Luego de haber pasado años juntos y en familia, Shakira y Gerard Piqué tomaron la decisión de tomar caminos separados. Lo que parecía que iba a ser una separación en buenos términos por el bien de sus hijos, terminó convirtiéndose en una gran disputa que parece no tener fin y que cada vez crece más.

En medio del enfrentamiento que atraviesan por la custodia de sus hijos y por la relación del ex futbolista con Clara Chía, la cantante colombiana también está en boca de todos por un curioso adorno que tiene en hogar. En su balcón, se puede observar una bruja de muy feo aspecto que está apuntando hacia la vereda. ¿Por qué la colocó allí? ¡Entérate!

Lo cierto es que la bruja en el balcón de Shakira no es tema nuevo. Luego de haber lanzado la Session 53 junto a Bizarrap, salió a la luz que la estrella tenía dicho adorno espeluznante a la vista en su hogar. En aquel entonces, se había dicho que lo había colocado para generar discordia con su ex suegra quien literalmente es vecina de ella.

Hace meses atrás, las teorías aseguraban que el enojo de la colombiana se debía a que Gerard Piqué le compró una casa a su madre enfrente a la de ellos. Y aunque ahora el ex futbolista ya no vive más allí, la intérprete sigue teniendo cerca a su ex suegra. Al parecer, la relación entre ambas no es para nada buena.

Y aunque las teorías no estaban del todo erradas, lo cierto es que ahora salió a la luz el motivo oficial por el cual la estrella decidió dejarle un mensaje a la madre de su ex esposo. Una vez más, queda muy en claro que el vínculo con Montserrat Bernabéu no es el mejor y que la cantante ya está cansada de mantener su boca cerrada.

En las redes sociales, se reveló que la colombiana decidió comprar dicha bruja después de enterarse de una información que desconocía por completo. Fueron sus propios hijos los que le contaron que su abuela la llamaba “bruja“; por lo tanto, intérprete de Te Felicito decidió no quedarse con los brazos cruzados.

Para que su ex suegra supiera que ella sabe toda la verdad, decidió colgar estratégicamente una bruja bastante terrorífica en el balcón de su hogar. Una imagen que puede ser vista sin ningún problema desde el hogar de sus ex suegros y padres del ex futbolista de Barcelona. Por supuesto, este suceso se volvió viral en las redes sociales.

Aunque se creía que la relación entre ellas era buena, varias fuentes aseguran que todos sabían sobre la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía menos Shakira. Desde ese entonces, la colombiana le ha tomado mucha bronca al círculo íntimo de su ex esposo y por supuesto a él, ya que le rompió el corazón en mil pedazos.