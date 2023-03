Eva Longoria se mostró sin maquillaje en un divertido video y se hizo viral

Desde que saltó al mundo de la fama, Eva Longoria se destacó por tres motivos: talento, carisma y belleza. Siempre se robó las miradas de todos los espectadores cuando formaba parte de un proyecto, o mismo cuando aparecía en algún evento importante luciendo muy hermosa. Con el avance de la era digital, también se muestra muy presente en las redes sociales.

Mientras su Instagram está repleto de imágenes donde enseña su gusto para la moda, los atuendos que más le fascinan y los maquillajes que más resaltan sus rasgos, en su cuenta oficial de TikTok se anima a mostrar su faceta más cómica y también a aparecer frente a las cámara sin una gota de maquillaje.

Eva Longoria: su costado más divertido, de entre casa y sin maquillaje

La estrella se rodea con celebridades que comparten su mismo estilo, y en un círculo donde puede demostrar lo fanática que es de la moda. Al igual que su fiel amiga Victoria Beckham, en su cuenta de Instagram muestra todos los atuendos lujosos que pertenecen a importantes firmas de indumentaria y que se destacan por tener un costo elevado. Por supuesto, todos lucen muy bellos en ella.

Si observamos su cuenta oficial en dicha red social, podemos ver los últimos looks que lució Eva Longoria. Un vestido completamente negro y con transparencias que llevó a la After Party de los premios Oscar 2023, también mostró el esbelto y elegante vestido blanco repleto de piedras que utilizó en la ceremonia de la Academia y los outfits sastreros que tanto la acompañan en el día a día.

Pero, aunque en Instagram muestra esta faceta de puro estilismo, en TikTok se anima a ir más allá y mostrar su lado más cómico. Aunque también muestra cómo se prepara para diferentes eventos, también se anima a mostrar la realidad que existe detrás de una celebridad. Porque no todo es como se ve en las redes, y para la actriz es importante dejarlo en claro.

De esta manera, realizó un video que se divide en dos partes: Social Media VS Vida real. En la primera parte, aparece con el vestido que utilizó en el After Party y desfila en un pasillo con mucha sensualidad. Se la puede ver completamente arreglada de pies a cabeza: no solo cuenta con una elegante prenda, sino con un maquillaje muy bello y un peinado con mucho estilo.

Pero cuando nos muestra la “vida real“, Eva Longoria aparece sin una gota de maquillaje, con ropa de entre casa y con sus cabellos no tan peinados. Para lucir elegante como se ve en la foto final, primero pasó por este proceso. Por supuesto, este divertido video fue celebrado por los usuarios de dicha red social.

Aunque luce muy diferente cuando no está arreglada por completo, no caben dudas de que siempre es una mujer hermosa. Sin una gota de maquillaje, demuestra que los 48 años le sientan de maravilla y que está mejor que nunca.