Dónde se filmó Everything Everywhere All at Once, la película ganadora del Oscar

Everything Everywhere All at Once arrasó en los premios Oscar 2023. La película de A24 se llevó varios de los galardones más importantes de la noche; tales como Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Película, Mejor Guion Original y Mejor Dirección. Sin lugar a dudas, se trata de la producción más aclamada del 2022 y también de este año.

Desde que comenzó su grabación, esta película de comedia y ciencia ficción se destacó por su ambición. No solo cuenta con una trama novedosa y espectacular, sino también con un elenco magnífico y locaciones sorprendentes donde se filmaron cada una de las escenas. Si quieres sentir que formas parte de este increíble multiverso, te revelamos dónde se grabó el film.

Las locaciones donde se filmó Everything Everywhere All at Once

Dos de los lugares más emblemáticos de dicha película son la lavandería que posee Evelyn, y el edificio del IRS donde trabaja Deirdre. Afortunadamente, si quieres conocer estas dos locaciones puedes hacerlo rápidamente: están distanciados solo por 30 minutos en la vida real. La lavandería de la familia Wang existe y se llama San Fernando Majers Coin Laundry, se encuentra ubicada en San Fernando, California.

Para el edificio del IRS, debes dirigirte a 400 National Way en Simi Valley. Aunque a diferencia de la lavandería es posible que aquí no puedas entregar, puedes tomarte una fotografía afuera de la propiedad. De acuerdo con IMDb, Simi Valley también se utilizó para algunas escenas callejeras adicionales.



Si eres fanático de Everything Everywhere All at Once, entonces debes darte un paseo por Los Ángeles y visitar el Elysian Park. En este lugar se filmaron las escenas del universo de kung fu. Si te diriges al centro desde el parque, puedes encontrar la intersección donde Evelyn es una giradora de letreros en Los Ángeles. Esto es en East 7th Street y Mateo Street, frente a Guerrilla Tacos.

En el universo donde Evelyn es una estrella de cine, la producción utilizó el Teatro de Los Ángeles como lugar de rodaje. Si bien no podrás ingresar al cine por tu cuenta, podrás visitarlo en el caso de que se esté llevando adelante un evento. Por último, no podemos olvidarnos de la escena de las rocas.

Esta se filmó en Font's Point en el Parque Estatal Anza-Borrego, que está a menos de cuatro horas de distancia de los lugares mencionados anteriormente. Definitivamente, vale la pena visitar dicho sitio por sus vistas increíbles. Si quieres, puedes acercarte al lugar y llevar algunos ojos saltones para pegarlos en diferentes rocas y tomarte fotografías.