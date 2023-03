TQG: Qué significa el nombre de la nueva canción de Shakira y Karol G

Shakira no para de ser noticia. La artista está muy enfocada en su carrera musical y no para de lanzar canciones que se convierten rápidamente en grandes éxitos. Debido a que su corazón fue destrozado por Gerard Piqué y está intentando recuperarlo, la estrella lanza temas musicales que hablan sobre dicho dolor y sobre la infidelidad que llevó adelante el ex jugador de fútbol.

Este gran dolor la llevó a colaborar con otros artistas de la industria musical. La última en sumarse a dicho escándalo fue Karol G, con quien en los últimos días lanzó una canción titulada TQG. A continuación, te contamos cuál es el significado que esconde el nombre del tema.

Shakira y Karol G cantan juntas la canción TQG / fuente: instagram - shakira

Descubre el significado de TQG, la canción de Shak y Karol G

Shakira decidió hablar nuevamente de su corazón roto, pero esta vez lo hizo junto a Karol G. Después de trabajar varios meses en secretos, las artistas latinoamericanas decidieron compartir la canción que hicieron sobre sus desamores. Como era de esperar, el tema titulado TQG se convirtió en una sensación dentro de las redes sociales.

Desde que dicha canción salió a la luz, los internautas entendieron que el tema hablaba sobre las dos relaciones famosas que mantuvieron ambas: la originaria de Barranquilla se refirió a su romance junto a Gerard Piqué, mientras que la colombiana de Medellín a la relación que mantuvo junto a Anuel AA.

Lo que si generó dudas cuando el tema se publicó en YouTube y otras plataformas de música, es el nombre que lleva. Lo cierto es que las siglas TQG hacen referencia a la frase “Te Quedó Grande“. Lo cierto es que el tema pertenece más a La Bichota y hace mucho hincapié en el romance del cantante junto a Yailin.

Aun así, el nombre habría surgido gracias a Shak y su famosa frase en la Music Sessions #53 junto a BZRP: “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú“, haciendo referencia al actual romance que mantiene el ex futbolista con Clara Chía. De esta manera, ambas utilizaron su dolor para crear un increíble éxito.

Esta es la cuarta canción que la cantante le dedica a Piqué. Cuando ambos se separaron, la estrella lanzó Te Felicito. Más tarde apostó por Monotonía y luego su gran hit junto al argentino Bizarrap, el cual en 24 horas alcanzó 50 millones de visualizaciones en YouTube. Ahora, busca alcanzar una enorme popularidad junto a Karol G.

Durante 3 minutos y 18 segundos, TQG se encarga de exponer un desahogo tras terminar tormentosas relaciones amorosas, dejando el claro mensaje de que ellas no quieren volver con esas personas. De esta manera, a lo largo del tema escucharemos ambas cantantes lanzándoles indirectas a su ex amores.