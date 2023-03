¿Quiénes son los padres de Andrea Legarreta y a qué se dedican?

Desde que anunciara su separación con Erik Rubín, la conductora Andrea Legarreta ha sido titular de los medios especializados en espectáculos. Y es que luego de 22 años de matrimonio con el cantante y dos hijas en común, sus fans han quedado sorprendidos por la triste noticia que, la ahora ex pareja, dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales. Es por ello que la también actriz, se ha resguardado en su entorno familiar y más precisamente en sus padres, quienes le están brindando too su apoyo y contención en este difícil momento que está atravesando la famosa.

Algo que ha caracterizado a Andrea a lo largo de su carrera es la apertura que siempre tuvo con la prensa y su público, a quienes ha dejado en claro que es una mujer muy apegada a su familia. Es así que sus fans saben que sus padres se llaman Juan Legarreta e Isabel Martínez, y también que es la menor de tres hermanos. Sin embargo, de lo mayores Juan Carlos y Mauricio, poco se sabe ya que viven alejado de los medios de comunicación.

Juan Legarreta, el padre de Andrea, tiene una relación muy estrecha con su hija.

Los padres de Andrea Legarreta

Así como sus hijos mayores, Juan Legarreta lleva una vida alejada de los reflectores y poco se conoce de sus orígenes. Sin embargo, se sabe es que se desempeñaba profesionalmente en el rubro de bienes raíces, aunque se desconoce si tenía otras ocupaciones. Asimismo, a través de sus redes sociales, la conductora ha presumido en varias ocasiones que mantiene una excelente relación con su padre, quien en el mes de octubre de 2022 ha cumplido 80 años. Andrea ha dejado en claro que el patriarca de la familia es un ejemplo para ella y sus nietas Nina y Mía Rubín.

Andrea Legarreta heredó la belleza de su madre, Isabel Martínez.

Por su parte, Isabel Martínez siempre ha sido reverenciada por Andrea, quien cariñosamente la llama "Chabelita". Cabe destacar

que la presentadora en varias ocasiones se ha mostrado cariñosa con ella a través de sus redes, dejando en claro que su mamá

siempre la ha acompañado y apoyado durante toda su carrera en el mundo del espectáculo.

Si bien no se sabe con exactitud la edad de la madre de Andrea y a que se dedica, lo cierto es que mantiene una relación estrecha con su hija y sus nietas, a quienes heredó su belleza, ya que así se puede apreciar en las fotos en las que aparece junto a la presentadora. Tras la separación de Andrea, su padre ha utilizado sus redes sociales para hacerle llegar todo su apoyo a ella y sus nietas, no así Isabel, quien prefirió no pronunciarse sobre el tema.