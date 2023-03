"La Casa de los Famosos 3": el sprpresivo abandono de Juan Rivera

Una nueva sorpresa se llevaron los seguidores del reality show "La Casa de los Famosos 3" de Telemundo. Y es que este lunes pasado la audiencia fue testigo de una inusual gala de eliminación, ya que el programa debía quedarse sin un participante, pero fueron dos los que salieron de "la casa". Inesperadamente, Juan Rivera abandonó la casa y junto a Rey Grupero ya no forman parte de la exitosa producción de Telemundo conducida por Héctor Sandarti y Jimena Gállego.

Cabe destacar que Rey Grupero fue eliminado por el voto del público, ya que fue el que menos votos recibió entre los tres nominados, entre los que se encontraban también José Rodríguez y Diego Soldano. Por su parte, Juan Rivera tomó la decisión de abandonar voluntariamente el reality show.

Juan Rivera era uno de los favoritos para llegar a la final de "La Casa de los Famosos 3".

En una entrevista que mantuvo con la conductora del programa Jimena Gállego, Juan Rivera, quien era considerado como uno de los favoritos para llegar a la final, explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de abandonar la competencia.

Juan Rivera abandonó la competencia por motivos personales.

"Sé que La casa de los famosos es una experiencia única, muy poca gente en el mundo ha tenido esta oportunidad. Me siento bendecido, me siento contento, me siento feliz, me siento en paz con mi decisión. Hay cosas que tengo que atender en casa, cosas de mi salud, cosas de la salud de mi mujer. A los fanáticos que me apoyaron me siento, no sé si culpable de haberlos

defraudado. Yo simplemente quería que la gente conociera a Juan", expresó el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera.

Asimismo, Rivera considera que de no haber tenido que abandonar "la casa", podría haber llegado a la final e incluso ganar la competencia, pero para él la prioridad es su familia y su esposa. "Es más importante para mí en mi vida personal demostrarle a esa mujer que me ha entregado todo en su vida que ella vale más que cualquier cosa, que ella vale más que el dinero, que ella vale más que la fama, que ella vale más que el programa", explicó Juan.