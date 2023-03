El mayor arrepentimiento de Courteney Cox a sus casi 60 años

Es un ícono de los años ‘90 porque fue una de las protagonistas de la sitcom más vista del momento y que continúa reproduciéndose en nuestros dispositivos cuando nos asalta la nostalgia y tenemos muchas ganas de reírnos. Courteney Cox interpretó a Monica Geller, una de las seis amigas de Friends y su rostro se hizo conocido en todos los rincones del mundo. Pero el tiempo no tiene piedad ni con las mayores celebridades y también pasó para la actriz que comenzó a notar en el espejo una imagen que no le agradaba de ella misma y, en su lucha por permanecer en la juventud, decidió recurrir a las cirugías.

El tiempo pasó y Courteney Cox parece haber tomado, en un momento de su vida, la decisión de someterse a distintas cirugías estéticas con el objetivo de permanecer en una juventud perpetua, algo que es imposible para cualquier persona no importa cuántas veces se sometan al botox y el bisturí. Ahora, la estrella internacional está completamente arrepentida de estas decisiones.

El antes y el después de las cirugías que se hizo Courteney Cox.

Hablando con The Times, Courteney Cox manifestó su arrepentimiento sobre estos procedimientos quirúrgicos: “Hay un momento en el que dices: ‘¡Oh! ¡Estoy cambiando! Parezco más mayor’”. Entonces hizo referencia al momento en el que notó que algo andaba mal: “Empecé a perseguir esa juventud durante años. No me di cuenta de que, m****a, en realidad, me veo rara con las inyecciones y haciéndome todas esas cosas en mi cara. Hoy claramente no me las haría”.

La actriz de 58 años llegó a una cruda conclusión: “Tengo que parar. Esto es una locura”, asimismo, la intérprete señaló: ”No hay nada de malo en estar al borde de los 60?, también destacó que el paso del tiempo es muy veloz y nota los cambios en su cuerpo a pesar de sus esfuerzos por permanecer joven como por ejemplo su “adicción a los productos de belleza” de los que probaría todos sin duda alguna.

Ahora a Courteney Cox no le agrada como luce y confiesa que su mayor arrepentiemiento es haberse hecho cirugías.

Courteney Cox agregó: “He aprendido mucho... Ahora sé cómo disfrutar de las cosas, qué hacer para mejorar como persona y qué tengo que dejar ir de mi vida”, en contraposición a sus años de éxito profesional dejando en claro que la experiencia ganada con el paso del tiempo también puede ser algo positivo para la superación y el aprendizaje. En ese contexto señaló la importancia de la amistad, como en el show que la catapultó al éxito, y no se olvidó de Jennifer Aniston y Lisa Kudrow con las que, confesó, compartieron gran parte de sus vidas.