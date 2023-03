Así reaccionó Danna Paola ante las críticas de sus fans por hacer ‘playback’

Danna Paola se convirtió en poco tiempo en una de las principales estrellas mexicanas. Luego de experimentar en el mundo de la actuación, se dio cuenta que su verdadera pasión era subirse al escenario y trasmitir su arte a través de la música para sembrar una pequeña semilla y empezar a hacer cosas buenas por el mundo. Sin embargo, sus fans fueron muy duros con ella porque la acusaron de hacer playback en el concierto que dio en el Auditorio Nacional y la intérprete de Mala fama no se quedó atrás.

Seguidores de la cantante señalaron que debería haber avisado que no iba a cantar en vivo y Danna no dudó en responder a sus detractores durante su más reciente encuentro con la prensa. “Amigos, se llaman voces de apoyo, playback para bailar y cantar, ahí los invito a que se echen un clavadito, todos lo hacemos, hay que cantar encima de la música”, explicó Danna sobre los señalamientos. Previo a estas declaraciones, la intérprete de Éxtasis exteriorizó su descontento con los periodistas que la abordaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Danna Paola respondió a las críticas por hacer playback en un concierto en vivo.

“Dejar de incomodar también a nosotros como artistas y tratar de evitar este chacaleo, la vida no es un chisme y hay que respetar también a los seres humanos que somos artistas, como nos gusta a nosotros respetarlos a ustedes y darles el tiempo, la entrevista con las preguntas correctas, es lo que siempre voy a decir. Yo, la verdad, es que soy una persona que aunque me da mucha ansiedad esta situación, lo hago con todo el gusto porque al final también yo estoy trabajando y todo mundo está haciendo su trabajo”, manifestó la artista.

Hablando de la ansiedad, Danna confesó: “Justo hablo de este tema porque el año pasado fue bien complicado para mí y hoy he evolucionado mucho. Dejé de cantar El triste porque me ponía muy triste, hasta mi terapeuta me dijo ‘Ya, ya no estás triste’ y yo ‘No, ya no, ya estoy más contenta con lo que estoy haciendo, más conectada y sanando’”.

A Danna Paola la hace sentir bien hacer canciones que hagan reflexionar a su público.

Por otra parte, la cantante y actriz agradeció que sus presentaciones sirvan para dar visibilidad a temas tan complicados como la desaparición de mujeres, esto luego de que una niña que fue a su show le contara que estaba viviendo una situación de este tipo. “Lanzamos un comunicado y salió la imagen de la búsqueda, espero de verdad que aparezca, y tomarme el tiempo de haber escuchado a la señora, nos pusimos a investigar el nombre, etcétera, porque creo que como figura pública uno tiene un alcance y es importante dar visibilidad a este tipo de temas y me hace sentir feliz que por lo menos se está haciendo algo”, detalló.

Danna Paola asegura que con Alex Hoyer se encuentran muy bien y felices así.

Finalmente, Danna Paola bromeó con las preguntas sobre una posible boda con su novio Alex Hoyer. “Espérate, ¿qué ganas? Esto de casarse tan rápido todavía no, en un rato, en un rato, estamos muy felices”, dijo al respecto.