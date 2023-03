La razón por la cual Julia Roberts generó un escándalo en Shakespeare apasionado

En el año 1998 tuvo lugar el estreno de una de las películas éxito y más icónicas de la temporada: Shakespeare apasionado, film que protagonizaron Joseph Fiennes y Gwyneth Paltrow. Fue un verdadero suceso para la época, recibiendo varias distinciones y hasta nominaciones para los Premios Oscar.

Shakespeare apasionado recibió reconocimientos como el Oscar a la Mejor Película y también fue distinguida Paltrow como la Mejor Actriz. Pero la confección de tal proyecto tuvo un lado B, que involucró a la hiper talentosa Julia Roberts.

En un reciente artículo, el productor Edward Zwick contó una caótica historia detrás de los intentos por hacer que Julia se termine quedando con el rol principal. Sin embargo, eso no terminó ocurriendo.

Así es, la icónica estrella se iba a quedar con el papel de Viola, que en cuestión luego terminaría en manos de Paltrow. Según cuenta el productor, en el año 1991 Universal le había dado el visto bueno al proyecto, aunque con la única condición de que con Roberts sea la protagonista.

Según cuentan, Julia estaba “obsesionada” por convencer a Daniel Day Lewis de sumarse al largometraje. Le explicaron a la actriz que su colega no quería sumarse al proyecto, aunque se volvió insistente y con el fin de persuadirlo cuentan que le mandó dos docenas de rosas y una carta que decía, “sé mi Romeo”.

Pero no hubo caso y, tras una nueva negativa, debió leer el libreto con otros actores aspirantes. El problema fue que ella nunca quedó convencida con los numerosos colegas que pasaron, y de hecho eso representó un serio problema para la producción.

Julia Roberts puso en peligro la realización de Shakespeare apasionado.

"No estoy sugiriendo que ella saboteara todo de forma deliberada, pero fue un absoluto desastre. Todo fue de mal en peor. Ya no tengo la lista de candidatos al papel, pero entre los nombres que esperaban su momento de ser famosos, recuerdo que estuvieron Hugh Grant, Rupert Graves, Colin Firth y Sean Bean. Julia les encontró un 'pero' a todos ellos, que uno era muy estático, que el otro no era romántico, y así mil excusas más", dijo Zwick.

Fue entonces cuando algo sucedió: Julia se bajó del proyecto y se armó un escándalo. "Algo andaba mal. No había magia. No se trataba del guion, ni de los actores, el problema era Julia. Era evidente que no había estado trabajando en el acento. Intenté persuadirla, pero ella debió percibir mi malestar, y cometí el trágico error de subestimar su inseguridad. Habiendo sido lanzada recientemente a lo más alto de Hollywood, su temor era cometer un error. A la mañana siguiente, cuando llamé a su habitación de hotel, me dijeron que se había ido", agregó. En 1992, Julia Roberts venía de brillar tras el éxito de Mujer bonita.

Como es sabido, varios años después de ese escándalo en 1992, quien revivió el proyecto fue Harvey Weinstein, para así lograr que en 1998 la película se transforme en uno de los mayores éxitos de esa temporada.