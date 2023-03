Así están hoy los hijos de Gwyneth Paltrow

Hay veces que el paso del tiempo en el mundo del espectáculo se denota cuando las celebridades acuden a eventos con jóvenes escoltas con los que matchean de una manera particular, y resultan ser sus propios hijos. Este tipo de situaciones sucedieron hace no mucho con Gwyneth Paltrow, debido que así de grandes están sus hijos hoy.

Paltrow es una de las bellezas de Hollywood desde finales del milenio pasado, y si bien estuvo en pareja con colegas galanazos como Brad Pitt, formó familia con Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay. En diez años de matrimonio, se divorciaron en 2014, trajeron al mundo a dos hijos, Apple y Moses.

Con solo dos años de diferencia, ambos hermanos lucieron iguales durante su niñez, pero al entrar en la pubertad y avanzando en la adolescencia, fueron diferenciándose logrando un parecido mayor con sus progenitores.

Apple Blythe Aisson, nacida el 14 de mayo de 2004, hoy tiene 18 años y el parecido físico con su madre salta a la vista. Tanto por su estatura o sus rasgos faciales, así como también algunos gestos, le dan un encanto propio que ya algunas marcas están mirando con atención. De hecho, ya hubo una que la contrató.

Recién graduada del colegio, la mayor de los Martin hizo su presentación en sociedad en la Semana de la Moda de París desfilando para Chanel. Su padre ya había dicho previamente que ella mostró interés por la moda, y ahora está apuntada a ser “una de las musas” de la marca.

Moses Bruce Anthony nació el 8 de abril de 2008, actualmente tiene 16 años y, por lo que muestra en sus redes sociales, es un adolescente común y corriente, y así como su hermana con su mamá, él es la viva imagen de Chris, salvo por su más abundante cabellera.

Pero hay algo que sí lo destaca y es que sigue los pasos de su padre, ya que también canta y hasta participó en los coros de algunas de las canciones más famosas, como Adventure of lifetime, Humankind, Up&Up, y otras más, así como también ayudó a escribir Orphans.

Y no solo en el estudio, sino que acompañó a su papá en más de un escenario desde muy pequeño, así que no es descabellado pensar a que se dedique a la música, si es que no lo hace ya.

Con tanta juventud pero con el camino más o menos elegido, así están hoy los hijos de Gwyneth Paltrow.