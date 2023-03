Anitta quiere subastar órganos para librarse de una complicada relación

Desde que comenzó su carrera como cantante, Anitta logró llegar a la cima de la fama con su sensualidad, atrapante personalidad y su gran belleza. De esta manera, no tardó en convertirse en una de las artistas que pisan fuerte en el género del reguetón. Además de lanzar canciones que se convierten en éxitos, también vende muchos álbumes y llena conciertos.

Pero se ve que no todo es color de rosas como parece. Aunque se la ve viviendo su mejor momento a nivel profesional, puertas para adentro la estrella le está haciendo frente a una relación tóxica y dañina de la cual no puede liberarse. Recientemente, acusó a su disquera de no darle el apoyo suficiente a su carrera y la criticó fuertemente con ácidos mensajes.

Anitta y sus inconvenientes con Warner Music.

Anitta está dispuesta a cualquier cosa con tal de librarse de su disquera

Durante el día de la mujer, Warner Music decidió compartir varias historias de Instagram con el objetivo de celebrar a las mujeres referentes que forman parte de su disquera. En las imágenes compartidas aparecía Anitta y su canción Envolver, la cual se convirtió en un éxito en todas partes del mundo.

Al ver el posteo que habían realizado, la brasileña estalló de furia y decidió dedicarles fuertes mensajes a través de sus cuentas oficiales. “La comunicación en Warner es tan buena que me incluyen en un mensaje para desear un feliz Día de la Mujer, aunque yo he tenido que pedirles en público que ellos me den el ‘respeto a la mujer’ que representa esta fecha“, comenzó diciendo la estrella.

“Además, en el fondo (de sus historias) usan una canción que me dijeron que nunca sería un éxito si yo no la grababa como colaboración, porque yo no era lo suficientemente fuerte por mí sola“, explicó la intérprete. Asimismo, reveló que se quiso liberar de su contrato y que los ejecutivos de la compañía le han negado este deseo.

“(Trátenme como respeto) en lugar de enviar a sus abogados a hablar con los míos para hablar sobre dinero. Ya acepté el triste hecho de que soy la principal inversora aquí y le pedí a la disquera que hiciera su simple labor: promover mi música“, indcó en sus historias. Como era de esperar, estas declaraciones generaron mucho revuelo y preocupación.

Entre todos los mensajes que recibió por parte de sus fanáticos, un usuario de Twitter le sugirió que termine su relación con la compañía. Lejos de quedarse callada, Anitta le explicó que desde hace tiempo quiere lograr eso y que hasta dispuesta a hacer de todo con tal de poder ser libre a nivel musical. Sin embargo, aún no tuvo suerte.

Las historias de Anitta en contra de Warner Music.

“Mi amor, si hubiera que pagar una multa ya habría subastado mis órganos, por más caro que fuera salir. Pero por desgracia no la hay. Cuando somos jóvenes y aún no sabemos mucho tenemos que prestar mucha atención a las cosas que firmamos. de lo contrario podemos pasarnos la vida pagando el error“, escribió.

De esta manera, la brasileña dejó en claro que no es tan fácil rescindir de un contrato y dejar atrás a una disquera. Aunque es capaz de vender sus órganos en busca de la libertad, la estrella deberá esperar a que sus abogados logren un acuerdo o ver qué sucede en el futuro cercano.