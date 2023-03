Tras haber sido obligado a ‘salir del clóset’, Christian Chávez intentó quitarse la vida

El 2022 pasó a la historia por el ser el año en que el matrimonio igualitario se reconoció en toda la república mexicana, pero antes de esto todo era miedo, soledad, discriminación y una angustia constante. Es cierto que los tiempos evolucionaron, las mentes están más flexibles y abiertas en gran parte del mundo, pero todavía falta un montón. Christian Chávez tenia sólo 23 años cuando fue obligado a confesar su orientación sexual y esto trajo consecuencias negativas tanto en su carrera profesional como personal a tal punto que deseó quitarse la vida.

En las últimas horas, Christian Chávez se hizo viral en redes sociales y encabezando las listas de tendencia debido a que revivió una anécdota que fue determinante en su vida hace algunos años. El integrante de RBD hizo una confesión que sorprendió a sus seguidores pero también al público en general. Dijo que hace tiempo intentó suicidarse y tuvo que ver con su orientación sexual.

En entrevista con People dijo sentirse entusiasmado debido a que Soy Rebelde Tour 2023 le dará la oportunidad de mostrar su verdadera personalidad sobre un escenario sin tener que ocultar nada.

Christian Chávez reveló que pensó en quitarse la vida después de que lo obligaron a salir del clóset.

Tras este comentario recordó con el medio un oscuro momento en su vida, precisamente cuando fue obligado a revelar sus preferencias sexuales en 2007 luego de que se filtraron unas fotos de su boda con un hombre. Mencionó que fue obligado a escribir una carta en la que reconocía ser homosexual pero este hecho le afectó mucho debido a que no estaba preparado para afrontar esa realidad ante la opinión pública.

“Mi productor me llamó y me dijo: ‘Oye, ¿estás casado?’, y yo estaba como ‘oh, ¿por qué?’”. Le explicó que alguien consiguió las fotos de su boda y que estaban tratando de chantajear a Televisa. Entonces, le dijo: “esto es todo, Televisa quiere negarlo todo. Fue muy difícil para mí, porque sólo tenía 23 años y no tenía ninguna guía. Estaba Ricky Martin, pero él aún no había salido del clóset, no sabía cómo, especialmente porque me obligaron a hacerlo y no estaba listo”, comentó.

Christian Chávez siempre recibió el apoyo de su familia y sus amigos.

Tras haber sido obligado a “salir del clóset”, Christian Chávez señaló que, si bien sus fans lo cobijaron, sus oportunidades en el ambiente artístico disminuyeron drásticamente, por lo que llegó a pensar que su carrera estaba acabada y ello le provocó una profunda depresión, la cual, lo llevó a intentar quitarse la vida.

“Estaba tan deprimido y tan destruido en ese momento que pensé que eso era todo, traté de suicidarme y hubo un momento en mi vida que pude decir que lo perdí todo, no tenía dinero, era una broma para los medios, me odiaba a mí mismo”, apuntó Chávez.

Christian Chávez se está preparando para hacer la gira con RBD Soy Rebelde Tour 2023.

El cantante logró superar esta oscura etapa de su vida gracias a la terapia, pero también al apoyo de sus seres queridos y, principalmente, porque encontró la motivación que necesitaba en su actividad artística. “Fue difícil, no voy a mentir, pero lo hice. Algunos días pensaba: ‘¡Oh, estoy harto de esto, ya no quiero hacer esto!’, pero algo me mantuvo luchando por ello y creo que fue la pasión por lo que hago”, concluyó el actor.