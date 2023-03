Este es el tratamiento más extraño al que se sometió Gwyneth Paltrow

Si hay algo que ha demostrado la actriz de Hollywood es que es osada y que la vida se trata de eso: siempre ir por más. No cuenta con el apoyo que le gustaría pero no se rinde en su afán de encontrar medicinas alternativas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas. Gwyneth Paltrow, la ex pareja de Chris Martin (líder de Coldplay) creó la firma Goop, dedicada al estudio de terapias pocos convencionales sin aval de la ciencia y ella misma pone el cuerpo para probar su efectividad.

Los expertos del ámbito sanitario han criticado en muchas ocasiones a la actriz reconvertida en gurú del bienestar por atribuir propiedades curativas o beneficiosas para la salud a los productos que vende en su página web sin contar con ningún tipo de respaldo científico. Eso nunca le ha frenado los pies a la estrella de Hollywood, que además se ofrece siempre como conejillo de indias para probar todas las propuestas y demostrar así que cree realmente en lo que predica.

Gwyneth Paltrow reveló cuál fue el tratamiento más extraño al que se sometió.

A lo largo de los años ha popularizado las saunas vaginales, la terapia de hielo y se ha dejado picar por abejas en su viaje personal para mejorar su salud y explorar alternativas para tratar distintos tipos de dolencias. Su 'experimento' favorito hasta la fecha ha sido el ozono administrado como si se tratara de un enema -los de café también cuentan con su sello de aprobación, por cierto- y aunque ella misma reconoce que fue algo inusual, le pareció bastante efectivo.

"He usado la terapia de ozono, de forma rectal. ¿Puedo contarlo? Es bastante raro, la verdad, pero también resultó muy útil", aseguró la actriz en el podcast Art of Being Well.

Gwyneth Paltrow siempre pone el cuerpo para probar nuevas terapias alternativas de su firma Goop.

Una vez más, su ocurrencia no cuenta con el respaldo de la comunidad científica. Desde la FDA, la agencia gubernamental de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos y medicamentos, advirtieron en su momento que ese gas no cuenta con ninguna aplicación médica conocida y aunque la misma actriz lo considere ‘extraño’, lo recomienda fervientemente.