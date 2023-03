Esta fue la peor experiencia en el cine que vivió Ben Affleck

Hoy es una de las estrellas de Hollywood mejor pagas en la pantalla, pero no siempre fue fácil para Ben Affleck tener que poner el cuerpo en esta industria. En una entrevista reciente, reveló que el peor fracaso de su carrera fue sin dudas La Liga de la Justicia, un proyecto que al ser abandonado por su director original Zack Snyder, no tenía pies ni cabeza y provocó que el intérprete de Batman se sintiera muy deprimido, sin una motivación ni un propósito para seguir actuando enfrascado en ese traje de goma que sólo lo hacía desear querer salir corriendo de allí.

Según el actor, rodar La Liga de la Justicia una de las experiencias más desagradables que ha tenido. Al grado de que incluso, se le dio por la bebida, la depresión y un bloqueo creativo. Dado que Affleck se prepara para darlo todo este año con el estreno de su película Air, la prensa se encuentra platicando con él sobre el nuevo proyecto. Sin embargo, es inevitable que durante las charlas no surjan preguntas sobre su pasado con el Universo Cinematográfico de DC. The Hollywood Reporter le preguntó sobre su experiencia con el personaje de Batman y Affleck se sinceró sobre las cosas buenas y las malas.

Ben Affleck admitio que el peor momento de su carrera fue trabajar para La Liga de la Justicia del Universo DC.

Entre las cosas buenas está Batman v Superman, proyecto del cual se siente muy orgullo al día de hoy. Pero en lo que concierne a La Liga de la Justicia, tanto la experiencia, como el resultado, no son cosas que resultan muy gratas para él. “Se podría dar un seminario sobre todas las razones por las que esto es un ejemplo de cómo no hacerlo”, dijo Affleck sobre la experiencia en La Liga de la justicia. “Desde la producción, hasta las malas decisiones, pasando por horribles tragedias personales y terminando con un sabor de boca monstruoso”.

Affleck dice que fue duro haber confiado en Joss Whedon, después de que Zack Snyder tuvo que hacerse a un lado tras el suicidio de su hija, Autumn. Alguien que llegó por parte del estudio a decir que “tenía el secreto” para corregir un proyecto que finalmente fracasó.

Ben Affleck no se arrepiente de haber personificado a Batman pero sí de los proyectos que siguieron luego y de los que el súper héroe formó parte.

“Esa fue la peor experiencia que he tenido en un negocio que está lleno de experiencias de m*erda. Me rompió el corazón. Hubo una idea de alguien [Joss Whedon] que venía como ‘Los rescataré y haremos 60 días de rodaje y reescribiré sobre lo que ya tienen. Tengo el secreto‘”, recordó el marido de Jennifer Lopez. “Y no era el secreto. Eso fue difícil. Y comencé a beber demasiado. Estaba de regreso en el hotel en Londres, era eso o saltar por la ventana”, reconoció Affleck.

Luego, continuó: “Y pensé, ‘Esta no es la vida que quiero. Mis hijos no están aquí. Soy miserable’. Quiero ir a trabajar y encontrar algo interesante a lo que aferrarme, en lugar de simplemente usar un traje de goma, y la mayor parte del tiempo estar parado frente a la pantalla de la computadora y decir: ‘Si estos desechos nucleares se escapan, nosotros…’ Está bien. No soy condescendiente ni lo menosprecio, pero llegué a un punto en el que no lo encontré creativamente satisfactorio. Además, estás sudoroso y exhausto. Y pensé: ‘No quiero participar en esto de ninguna manera. Y no quiero desperdiciar más mi vida, de la cual tengo una cantidad limitada’”.

La Liga de la Justicia dirigida por Joss Whedon nunca triunfó ni convenció a nadie consideró Ben Affleck.

Por fortuna para Affleck, años más tarde Zack Snyder retomó el proyecto. Gracias a una campaña viral impulsada por los fans su Liga de la Justicia obtuvo una segunda oportunidad. Con un estreno a través del streaming, los fans pudieron ver finalmente la película que el cineasta tenía planeada desde un principio.

“La genialidad, y el resquicio de esperanza, es que Zack Snyder finalmente fue con AT&T y les dijo: ‘Mira, puedo conseguirte cuatro horas de contenido’. Y es principalmente toda la cámara lenta que filmó en blanco y negro. Y un día de rodaje vino conmigo me dijo: ‘¿Quieres venir a filmar en mi patio trasero?’ Yo le dije: ‘Creo que hay sindicatos, Zack. Pero tenemos un trato’. Pero fui y lo hice. Y ahora [Liga de la Justicia de Zack Snyder] es mi película mejor valorada en IMDb”, relató el actor. Ben Affleck cayó en la depresión y acudió al alcohol por los momentos duros que paso rodando La Liga de la Justicia.

Ben Affleck finalizó su comentario asegurando que después de muchos años, por fin encontró al verdadero Batman. El actor no se sentí cómodo con el personaje, ni tenía mucha idea de cuál era el enfoque correcto para interpretarlo, luego de tantos cambios. Fue en The Flash donde lo descubrió finalmente. Apenas cinco minutos, sale en aquella película, pero lo recuerda como una grata experiencia. Ben Affleck aparecerá en The Flash el próximo 16 de junio del 2023.