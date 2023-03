Esta es la razón por la que Robert Pattinson estuvo de visita en la Argentina

Buenos Aires suele ser una de las ciudades de Latinoamérica más elegidas por las celebridades para visitarla y, además de pasear y conocer los espléndidos edificios y barrios porteños, nadie puede negarse a los manjares que los argentinos tienen para ofrecer. Esta semana, Robert Pattinson fue captado en un restaurante por un grupo de fans y al compartir su fotografía en las redes sociales, se revolucionó Internet en cuestión de minutos. Todos querían saber dónde se encontraba el intérprete de Batman y el motivo por el que el inglés se deleitaba en sus tierras.

El actor, que ganó reconocimiento internacional desde muy joven por participar en sagas como Harry Potter y Crepúsculo, está ahora mismo en Buenos Aires. Así lo hizo saber en Instagram el usuario @Ailana169, quien compartió una imagen de Robert Pattinson visitando el restaurante Don Julio. Se trata de una parrilla con comidas típicas ubicada en el barrio porteño de Palermo.

Robert Pattinson was spotted in Argentina!



(Thank you so much @Ailana169) pic.twitter.com/gZ6IpMqJ6f — Robert Pattinson Photos | Fansite (@pattinsonphotos) March 16, 2023

Su visita no es casual: en el día de ayer, su novia Suki Waterhouse tocó en el Lollapalooza de Argentina. Este viernes, la artista tuvo una presentación que se extendió desde las 15.15 hasta las 16 en el Escenario Samsung del Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires. Asimismo, continuará su gira por la edición chilena del festival.

Suki Waterhouse se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Además de su carrera en la industria musical, ahora mismo forma parte del éxito de Daisy Jones & The Six, la serie de Prime Video basada en la novela de Taylor Jenkins Reid. Pero su vida personal no se ha quedado atrás: desde 2018, la artista mantiene un romance bajo perfil con Robert Pattinson.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse están en pareja desde 2018.

Desde aquel entonces, la dupla se encuentra conviviendo en Londres y ha significado un enorme apoyo para el actor tras el fenómeno de The Batman. Así lo contó el propio intérprete en diálogo con Jimmy Kimmel: “La reacción de ella durante la película lo cambió todo. Estoy seguro de que no tiene la costumbre de ver producciones de superhéroes. Y ver cómo estaba de interesada durante todo el film y cómo después sostuvo mi mano y me tocó la mejilla, me hizo saltar una pequeña lágrima”.