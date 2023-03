Así reaccionó Keanu Reeves cuando una fan le propuso matrimonio

Keanu Reeves es una de las estrellas más reconocidas de la industria del entretenimiento no sólo por sus protagonismos en Matrix o John Wick, entre muchas otras cintas, sino también por la nobleza que desprende tanto con sus colegas como con los fanáticos que se acercan a saludarlo. Recientemente, se presentó al Festival de Cine SXSW para promocionar su nuevo film y una mujer del público le hizo una sorpresiva propuesta que el actor no dudó en responder.

Keanu Reeves está muy ocupado en los últimos días. El actor canadiense se encuentra promocionando John Wick: Capítulo 4, y recién estuvo presente en el Festival de Cine SXSW donde ocurrió algo muy especial. La estrella de Hollywood, reconocida por interpretar a Neo en la saga fílmica Matrix y a John Wick en las producciones de John Wick recibió lo que podría interpretarse como una propuesta, hace unos días, de parte de una fan.

Keanu Reeves se encuentra promocionando su nueva película John Wick: capítulo 4.

Keanu estaba en el escenario con el director Chad Stahelski platicando de cómo había conservado el reloj y el anillo de bodas de su personaje principal como recuerdos del rodaje de la película cuando alguien en la sala le gritó: "¡Me casare contigo!". De acuerdo con Variety, el comentario de la mujer hizo que Keanu respondiera: "Sí, ten cuidado con lo que deseas".

Pero eso no fue todo, el actor de 58 años también respondió de inmediato cuando otro fan comentó acerca de que los años no pasan por él, ya que en numerosas ocasiones se ha dicho que no envejece, que su apariencia es prácticamente la misma que tiempo atrás. "Sí, hombre, envejezco. Realmente, envejezco. Está sucediendo, hombre", dijo el actor que siempre se ha caracterizado por ser amable con sus fans y solidario con quienes no lo conocen.

Keanu Reeves contrarió a uno de sus fans y aseguró que él también envejece como todas las personas.

??

Como parte de la promoción de John Wick: Capítulo 4, que se estrenará en México el próximo 243 de marzo, Keanu Reeves confesó que en una de las películas de su trayectoria, no dijo cual, se le fue la mano y le hizo una cortada a uno de los dobles de acción. “En términos de accidentes, una vez cometí un error y le abrí la cabeza a un caballero. Eso sí que fue una puta mierda, perdón por mi lenguaje", explicó en una entrevista para ComicBook.

“Pero aparte de eso... bueno, un tipo fue atropellado por un coche, estaba en el coche y tuvo que ir al hospital, pero estaba bien. Con todo esto quiero decir que hay que tener cuidado con algunas de las cosas que hacemos. Pero es estupendo que todos nos cuidemos los unos a los otros, así que hay algunos moretones y dolores, pero ningún ser humano resultó herido en el rodaje de esta película", apuntó el intérprete.